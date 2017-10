Rafael Benítez kunne smile bredest tross ny Coutinho-perle for Liverpool

(Newcastle – Liverpool 1–1) Et nytt kremmerhus fra Philippe Coutinho (25) holdt ikke for et sløsende Liverpool, da Rafael Benítez (57) fortsatte rekken mot gamleklubben.

Rafael Benítez har gitt Liverpool-supporterne mye å juble for, men også flere grå hår.

For spanjolen har aldri tapt mot klubben han ledet til Champions League-seier i 2005. Med Valencia har han to Champions League-seire, og før søndagens oppgjør hadde han spilte uavgjort med Chelsea - og Newcastle.

LEKKERBISKEN: Philippe Coutinho (til høyre) bør på et ordenlig kremmerhus. Foto: Scott Heppell , Reuters

Den lakken hadde den spanske ringreven ingen planer om å ripe opp da han tok i mot Liverpool hjemme på St. James' Park.

Det så likevel ut som statistikken skulle ryke da Philippe Coutinho etter 29 minutter bestemte at nok fikk være nok.

På rundt 30 meter tok han silkemykt ned ballen før han dro seg fri fra Jonjo Shelvey og prikket inn nærmeste kryss i siktet. Og med et tilslag en brasiliansk nummer 10 verdig skrudde han ballen utagbart bak Robert Elliot og opp i hjørnet.

Klopp: – Gjør én feil og straffes

Jubelen varte i syv minutter før Jonjo Shelvey viste frem sin gullfot.

Den tidligere Liverpool-spilleren, som «alltid» er sentral mot gamleklubben, sendte Joselu perfekt gjennom i bakrom bak en uoppmerksom Joël Matip.

Liverpool-stopperen greide å løpe opp spissen, men det hjalp lite da han taklet ballen via Joselu og i mål bak Simon Mignolet.

Shelvey frustrerte Liverpool-fansen ytterligere da han i det 77. minutt tok oppstilling på streken og der hindret Dejan Lovren fra å stange inn 1-2.

Dermed endte det med nok et poengtap, og en bombastisk Alan Shearer.

– Liverpool har en lang vei å gå før de kan være med i tittelkampen. Det skjer ikke i år, sier den tidligere Newcastle-spissen som nå er ekspert for BBC.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var langt fra fornøyd med å kun ha fått med seg ett poeng fra en kamp hvor de produserte langt mer enn motstanderen.

– Vi skaper og vi skaper, men så gjør vi én feil og de straffer oss. De gjorde også feil, presset frem av oss, men straffes ikke for det, sier han på presseonferansen etter kampen.

Ifølge Premier Leagues offisielle statistikk er Liverpool helt i toppen på å brenne store sjanser. Øverst troner Manchester City med 16 brente storsjanser. Deretter følger Arsenal (13), Crystal Palace (12) og Liverpool (13).

Tøft program fremover

Med ett poeng fra Newcastle fortsetter Liverpool å falle bak tetduoen fra Manchester. De har nå syv poeng opp til City og United når Premier League-programmes deres skrus til noen hakk.

Om to uker venter Manchester United hjemme på Anfield, før de reiser til London for å prøve lykken mot Tottenham på Wembley.

Kun to poeng bak Liverpool ligger Newcastle, som har imponert som nyopprykket fra Championship.

