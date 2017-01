Premier League-streaming: TV 2 reagerer på Viaplay-smutthull

TV 2 frykter at norske fotballfans utnytter et smutthull til å se Premier League-fotball med norsk Viaplay-konto.

Dermed mener den norske kanalen at deres eksklusive rettigheter til å selge Premier League-fotball til norske beboere, blir krenket.

Dette er VPN * Virtuelt privat datanettverk (VPN) er et privat nettverk som skapes mellom din datamaskin og en annen datamaskin eller server. * På de fleste VPN-tjenester blir de trådløse signalene kryptert, slik at du trygt og anonymt kan surfe på Internett. * Ved å koble deg til servere i andre land kan du få tilgang til innhold som ellers ville vært blokkert av rettighetsårsaker. * Noen streamingtjenester krever at du for eksempel betaler med et bankkort fra det bestemte landet for å sikre at innholdet ikke kan sees av andre ved hjelp av VPN. * Streaminggiganten Netflix jobber hardt med å blokkere VPN-bruk, men det dukker stadig opp nye tjenester som klarer å sno seg unna blokkeringene.

– Hvis du kan selge et norsk Viaplay-abonnement som gir tilgang til å se Premier League i Sverige, er det brudd på eksklusiviteten vi har kjøpt, sier TV 2 Sumo-sjef Kristian Bruarøy.

Bakgrunn: TV-fotballen nesten 4000 kroner dyrere i Norge enn i Sverige

VG har fått flere henvendelser fra lesere som forteller at de selv, eller folk de kjenner, har valgt å si opp sitt TV 2 Sumo-abonnement for heller å abonnere på Viaplay – og likevel ha tilgang til Premier League-fotball.

Ved bruk av en såkalt VPN-tjeneste (se faktaboks) kan brukerne manipulere sin datamaskin til å tro at den befinner seg i Sverige. På den måten kan de få tilgang til alt innholdet som tilbys på den svenske streamingtjenesten, deriblant Premier League og FA-cup-fotball, som TV 2 har eksklusiv rett til å selge til norske beboere. For brukeren er det helt lovlig.

– Det er ikke noe forbud mot bruk av VPN-tjenester i Norge. Det er ikke noe som sier at det ikke er lov. Svenske rettighetshavere har ikke lov til å sende innholdet til Norge, men det er ikke noe som sier at det ikke er tillatt å se på det via en sånn type tjeneste. Det eneste man risikerer, er blokkering av abonnementet dersom tjenesten oppdager at man bruker en slik tjeneste, sier jusprofessor Olav Torvund ved Universitetet i Oslo.

Lest denne? TV 2 holdt redusert Premier League-avtale hemmelig i ti måneder

Viaplay: – Hele bransjen har et problem

Nordmenn kan på den måten betale 3588 kroner i året for et norsk Viaplay-abonnement, i stedet for de 4788 kronene det koster å være TV 2 Sumo-abonnent hvert år, og få tilgang til Premier League, FA-cup, Champions League, La Liga, Ligue 1 og Serie A på svensk Viaplay.

Den samme tilgangen koster 8376 kroner i Norge, noe som betyr at nordmenn kan spare nesten 5000 kroner årlig ved å utnytte smutthullet.

Fått deg med deg? Nils Arne Eggen innlagt og operert

– Hvis du kjøper en sportspakke hos Viaplay som norsk kunde, kan du se alt det svenske innholdet dersom du befinner deg i Sverige, bekrefter Max Andersson, kommunikasjonssjef for Viaplays sportsseksjon.

– Krenker dere dermed TV 2s eksklusive rettigheter til å selge Premier League-innhold til norske beboere?

– Vi er en nordisk streamingtjeneste, så vi kjøper ofte rettigheter på nordisk nivå. Med Premier League er det litt annerledes, for vi har rettighetene i Sverige, Finland og Danmark, men ikke i Norge. Dette problemet handler om VPN. Du kan også se en Sky-sending eller få tilgang til en tjeneste fra Litauen ved bruk av dette. Problematikken ligger i VPN-tilgangen, ikke hos streamingtjenesten. Jeg tror at hele bransjen har et problem, sier Andersson.

Kilder til VG: NFF med tilbud til Ståle Solbakken

– Vanskelig å kontrollere bruken

TV 2 Sumo-sjef Bruarøy er ikke enig i at problemet ligger i VPN-tjenestene. Han mener de enkelte streamingtjenestene må gjøre det de kan for å begrense mulighetene til å «lure» systemet.

– Vi har en eksklusivitet i vår avtale. Det er den som krenkes. Vi kjøper ikke bare rettighetene for Norges grenser, men for beboere i Norge. Sumo-abonnenter kan ta med seg TV 2 Sport Premium med på reise i EU/EØS-området. Da er ikke blokkering av VPN innad i Europa det viktigste, men det å sette ned krav for abonnentene for å sikre at innholdet kun er tilgjengelig for de rette kundene, sier Bruarøy.

Les mer: Så mye betalte TV 2 for tre nye Premier League-sesonger

For å kunne abonnere på TV 2 Sumo og dermed ha tilgang til Premier League-innholdet, må du registrere og verifisere deg med et norsk telefonnummer og et norsk bankkort.

– Det var vi nødt til å gjøre for å kunne tilby muligheten til å ta med seg Premier League på reise i Europa, sier TV 2 Sumo-sjefen.

Viaplay påstår på sin side at de gjør det de kan for å sikre bruken av rettighetene på nettet, men innrømmer at VPN-tjenester er en stor utfordring.

– Det er vanskelig å kontrollere bruken av VPN, for når det sitter en mann i Oslo og logger seg på en VPN-tjeneste for å få tilgang til svensk Viaplay, så får vi kun oppgitt en svensk IP-adresse og ikke den norske, sier kommunikasjonssjef Andersson.

– Det står i våre vilkår at du må befinne deg fysisk i Sverige for å se innholdet på svensk Viaplay. Det står også spesifikt at det ikke er lov å bruke vår svenske tjeneste ved bruk av VPN. Opplever vi bruk av dette, kontakter vi kunden og prater direkte med dem for å ordne opp i saken, sier han.

Les Netflix-trikset som gir deg mer TV for pengene (VG+)

Vurderer å ta det opp med Premier League

Kristian Bruarøy forteller at TV 2 har løpende kontakt med Premier League angående lignende problematikk, spesielt når det gjelder kommersielle pirattjenester der brukere kan se Premier League-fotball for en billig penge. Han utelukker ikke at kanalen kan komme til å ta opp det konkrete Viaplay-tilfellet.

– Vi tar opp alle eksempler på lekkasjer som vi ser er av en større art. Hvis det viser seg at det er et viktig omfang i denne saken, må vi ta det med Premier League, sier TV 2 Sumo-sjefen.

– Hvis det forekommer i et stort omfang, det vet jeg ikke om det gjør, så kan det selvfølgelig gå ut over vårt inntjeningspotensial. Det vil selvfølgelig være uheldig for TV 2, sier Bruarøy.

Les også: Netflix skal låse seerne til sine egne regioner

Pål Christian Møller, styreleder i Liverpools norske supporterklubb, vil «ikke på noen som helst måte oppfordre norske fans til å bruke slike løsninger». Men han legger ikke skjul på at de høye TV 2-prisene har skapt misnøye i miljøet.

– Vi vet at det er mange supportere som har sagt opp sine norske abonnementer fordi det er for dyrt. Folk finner alltid sine egne løsninger hvis de synes at prisen er for høy. Det finnes alltid smutthull. Prisen og kvaliteten på tjenesten avgjør. Det er ingen tvil om at TV 2 gjør en god jobb med sendingene sine, men alt har en smertegrense, sier Møller.