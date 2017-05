Premier League-fasiten: Norske medier bommet stygt på tabelltipsene

Antonio Conte og Chelsea traff på det meste og vant Premier League. Det samme kan vi ikke si om tabelltipsene til norske sportsredaksjoner.

Med fasiten i hånd etter 38 Premier League-runder kan vi slå fast at de største norske mediene er bedre til å plukke tapere enn vinnere.

Slik endte Premier League 1. Chelsea

2. Tottenham

3. Manchester City

4. Liverpool

5. Arsenal

6. Manchester United

7 . Everton

8. Southampton

9. Bournemouth

10. West Bromwich

11. West Ham

12. Leicester

13. Stoke

14. Crystal Palace

15. Swansea

16. Burnley

17. Watford

--

18. Hull

19. Middlesbrough

20. Sunderland

Tabelltipsene til TV 2, Aftenposten, Dagbladet, Nettavisen og VG viser at bare to av fem på forhånd hadde tippet Chelsea som seriemester (Nettavisen og Dagbladet). De fleste tippet gull til Manchester City og 2. plass til Manchester United.

– Undervurderte Tottenham



– I ettertid kan vi slå fast at dette ble et terningkast 2-tips. Vi har åpenbart undervurdert Tottenham (tok 2. plassen) som har vist seg å være langt bedre enn det vi forventet, og så tok vi kanskje ikke nok hensyn til Chelseas kampprogram siden de ikke deltok i europaspill, sier Arilas Berg Ould-Saada i VGs tipperedaksjon Tipster.no.

Nettavisen kom best ut av de mediene vi har sjekket, og traff på både Chelsea og Arsenal (5. plass) samt på to av tre dumpekandidater, Sunderland og Hull. Også VG og Aftenpostens fotballekspert Lars Tjærnås tippet på forhånd nedrykk til såvel Sunderland og Hull. Men han trodde Manchester City ville snyte Manchester United for seriegullet.

– Imponert av Conte og Chelsea



– Før sesongen trodde jeg seks klubber kunne ha realistiske sjanser til å vinne. Jeg overvurderte José Mourinho og Manchester United litt. Samtidig er de bare små grep unna å være helt der oppe. Det handler om at det offensive spillet ble litt statisk rundt Zlatan Ibrahimovic og litt om skader bak på banen, sier Tjærnås når han nå vurderer sesongens Manchester United-utgave etter at «dommen» foreligger.

Tjærnås, som tippet Manchester City foran Manchester United og Chelsea, innrømmer at han har undervurdert Antonio Contes «klokskap og lidenskap».

– I likhet med mange andre er jeg enormt imponert av Conte og Chelsea.

«Alle» regnet med at Middlesbrough skulle klare seg. Mest optimistisk var Dagbladet som hadde Middlesbrough på 13. plass og Bournemouth på 19. plassen som «Boro» til slutt endte på.

Joshua King skal ha mye av æren for å ha gjort norske tips til skamme. 25-åringen endte til slutt med 16 seriemål. Det er 29 prosent av Bournemouths 55 mål, og bare syv spisser i storklubbene scoret mer enn nordmannen.

Dermed endte Bournemouth på en sterk 9. plass. Middlesbrough endte nest sist etter å ha tatt 0,73 poeng i gjennomsnitt.

• Slik gikk det med medienes tabelltips:

Nettavisen: Traff med Chelsea og Arsenal (5. plass), hadde Sunderland og Hull på nedrykk.

Dagbladet: Traff på Chelsea, hadde Hull på nedrykk.

VG: Hadde Hull og Sunderland på nedrykk.

Aftenposten: Traff på to av tre dumpekandidater.

TV 2: Traff bare på Hull.