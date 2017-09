Wayne Rooney (31) ble stoppet av en politipatrulje torsdag kveld. Nå er han mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand.

– Cheshire-politiet har siktet en mann for fyllekjøring etter at politiet stoppet en bil i Wilmslow, sier politiet i en pressemelding.

Everton-stjernen skal ha blitt stoppet etter en kveld ute på byen. Det skriver The Mirror.

Hendelsen skal altså ha skjedd nær Rooneys hjem i Prestbury, hvor han har bodd de siste 12 årene. Han skal tidligere på dagen ha vært på trening på Evertons treningsfelt Finch Farm.

– Mannen ble arrestert like etter klokken 02, etter at politiet stoppet en svart Volkswagen Beetle. Wayne Rooney (31) fra Prestbury har blitt siktet for å kjøre i alkoholpåvirket tilstand, melder Cheshire-politiet.

Rooney er nødt til å møte i retten 18. september. Dagen før spiller Everton borte mot Manchester United på Old Trafford.

Ga seg på landslaget for en uke siden

Wayne Rooney har denne sommeren vendt tilbake til Everton, etter 13 år i Manchester United. 31-åringen har hatt en god start på sesongen, og scoret to mål på tre kamper for klubben han slo gjennom i som 16-åring.

Rooney er en av Englands desidert største fotballprofiler. I forrige uke skapte han digre overskrifter da han annonserte at han gir seg på det engelske landslaget, etter å ha scoret 53 mål for nasjonen på 119 kamper.

– Det er virkelig en vanskelig avgjørelse, og en jeg har diskutert med familien min, manageren min i Everton og mine nærmeste, uttalte han.

Trøbbel også tidligere



Det har snart gått et år siden Rooney forrige gang sto i den utenomsportslige stormen. I november i fjor ble han av britiske tabloider beskyldt for å ha vært sterkt beruset under samling med det engelske landslaget, på spillernes frikveld.

Av tilstedeværende gjester på hotellet ble Rooney beskyldt for å ha vært stupfull, noe 31-åringen slo tilbake mot i ettertid. Han hevdet han hadde blitt oppsøkt av mange fans og at noen av disse hadde misbrukt hans vennlighet.

På hjemmebane venter Rooney og kona Coleen sitt fjerde barn. Fra før har de sønnene Kai, Klay og Kit.

