Pogba refses etter Liverpool-kampen: – Et mareritt

En klønete hands, et stygt nakkegrep og en brent sjanse: Paul Pogba (23) var i fokus for alle de gale grunnene mot Liverpool.

Superstjernens svake involveringer kunne kostet Manchester United alle poengene på Old Trafford, hvis ikke det var for at Zlatan Ibrahimovic utlignet på tampen av kampen.

TUNG DAG PÅ JOBB: Paul Pogba fortviler etter en brent sjanse mot Liverpool. Foto: Phil Noble , Reuters

Pogba, som i sommer ble tidenes dyreste fotballspiller da han ble solgt fra Juventus til Manchester United, misbrukte først en stor mulighet etter 19 minutter. Syv minutter senere klønet han det til med en hands i feltet etter en duell mot Dejan Lovren, som ga Liverpool-straffe og scoring av James Milner.

– Han vet ikke engang hvor Lovren er, og jeg tror han får panikk fordi han mister ham to ganger og han vet ikke hva som skjer eller hvor ballen er. Han hopper for å se om han kan blokkere noe, og dessverre for ham treffer ballen armen hans og det er en soleklar straffe, sa Thierry Henry på Sky Sports, ifølge The Sun.

«Koster du rundt en milliard i overgangsssum bør du være i stand til å skille mellom fotball og volleyball», skrev fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter.

– Jeg vet ikke om vi skal bruke alderen eller overtenning som unnskyldning, men Pogba har hatt et mareritt, sa Ståle Solbakken på TV 2 i pausen.

Bare noen minutter senere var Pogba frempå igjen med et brutalt nakkegrep på Jordan Henderson i Liverpool-feltet, men denne gangen slapp midtbanespilleren billig unna.

– Her mener jeg at Pogba skal ha sitt andre gule kort. Først for handsen han lager på straffesparket, og så for den der, som står for minst gult. Da hadde ikke Pogba vært på banen. Her er det en spiller som er litt i ubalanse og fryktelig revansjelysten, sa Solbakken om Pogba.

Mourinho: – Så ikke situasjonen

Manchester United-manager José Mourinho ble på pressekonferansen etter kamp konfrontert med Pogbas hands som ga Liverpool-straffe. Portugiseren valgte å skyve oppmerksomheten over på noe annet.

– Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg så ikke situasjonen, men dommeren var veldig nærme så det var sannsynligvis straffe, sa Mourinho, ifølge Manchester Evening News, og fortsatte:

– Problemet med straffen er ikke bare kriteriene. Noen ganger gir du straffe, noen ganger ikke, og det er utrolig at op 21 Premier League-kamper, tre ligacupkamper og én FA-cupkamp, som er totalt 25 kamper, så har vi bare fått én straffe.

På spørsmål om han mener at det er en konspirasjon mot United når det kommer til straffer, svarte Mourinho:

– Nei. Nei, nei. Dere bruker det ordet, men det gjør ikke jeg. Jeg sier at jeg ikke så straffesparket, men det virker som at det var straffe, og dommeren fortalte meg at det var straffe denne gangen.

Fra trend til trend

Fredag var Paul Pogbas ferske emoji den største trenden på Twitter.

To dager senere var Pogba tilbake blant Twitter-trendene – denne gangen på grunn av hands og nakkegrep.

«Lanser din egen hashtag og Twitter-emoji, som Paul Pogba gjorde for et par dager siden, og du burde gjøre et inntrykk. #Pogba gjorde sannelig det i går, men ikke slik han ønsket», skriver kommentator Matt Dickinson i The Times.

På sosiale medier blir Pogba gjort til latter: