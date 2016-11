Pogba og Zlatan med spark til kritikerne

(Swansea - Manchester United 1-3) Paul Pogba (23) og Zlatan Ibrahimovic (35) endte hver sin tørke, mens Wayne Rooney (31) skrev historie da Swansea ble slått.

Senest lørdag fikk Paul Pogba hard medfart i The Times, der Gabriele Marcotti listet opp flere grunner til at Pogba ikke har lyktes i United-trøya.

Søndag endte franskmannen Manchester Uniteds 306 minutter lange scoringstørke i Premier League med et drømmetreff

– Det der minner meg om Pogba i Juventus, da satte han slike langskudd rett som det var, kommenterte Simen Stamsø Møller for TV 2.

Nedfallsfrukten etter en Zlatan-stuss havnet rett foran 23-åringen. Med venstrebenet som støttefot, og høyrebenet som kraftfull pendel, smalt han United i ledelsen fra 20 meter.

Rett i krysset. 1-0.

Scholes kritisk: Tre smertefulle år

Mot Burnley skjøt rødtrøyene 37 (!) ganger uten å score. Mot Swansea satt bortelagets første skudd i nettmaskene.

Derfra og ut var det tid for å skrive Rooney-historie, samt avslutningen av enda en måltørke.

Zlatan-dobbel

For bare seks minutter etter å ha notert seg for en målgivende stuss, havnet Zlatan på scoringslisten. Wayne Rooney slo i støtte til svensken, som passerte Ki Sueng-yueng som om han ikke eksisterte.

35-åringen skaffet seg tid og rom, og dunket inn 2-0 langs gresset fra 22 meter.

Med utestengte José Mourinho på tribunen festet United et solid grep om affæren på Liberty Stadium.

Måltørken: Grunnen til at scoringene har uteblitt for Zlatan

Artikkelen fortsetter under jubelbildet

BARE SMIL Å SPORE: Phil Jones med en noe spesiell reaksjon på Zlatans 2-0-scoring. Zlatan ser ikke spesielt misfornøyd ut med den engelske stopperens glede. Ashley Young er på vei for å feire med sine lagkamerater. Foto: Geoff Caddick , AFP

Da Zlatan økte til 2-0 scoret han sitt første på 609 spilleminutter i ligaen. Det skulle kun ta tolv minutter før Malmö-mannen var på farten igjen.

– Der er Zlatan råsterk, kommenterte Stamsø Møller idet Ibrahimovic tok ned et langt oppspill på brystet under press fra Alfie Mawson.

Han la igjen til Rooney, som slo tilbake i føttene til Uniteds nummer ni. Han kjempet seg forbi Angel Rangel, og økte til 3-0.

Rooneys målgivende nummer 100 i Premier League. Et antall kun Frank Lampard og Ryan Giggs kan matche.

– Dette er ikke gode nyheter



Men de siste minuttene på Liberty Stadium ble ikke utelukkende lystig.

Mike van der Hoorn reduserte med 20 minutter igjen på klokka, før Ibrahimovic kun seks minutter senere fikk gult kort.

En hodeløs handling av svensken - spesielt med tanke på konsekvensene.

– Dette er ikke gode nyheter for Mourinho. Alt har sett så lyst ut. Men så: Zlatan spiller ikke mot Arsenal, kommenterte Stamsø Møller.

PS! De øvrige kampene i Premier League endte med 6-1-seier for Liverpool over Watford, 2-1 til Hull over Southampton (Markus Henriksen fra start) og 1-1 mellom Arsenal og Tottenham.

