Da Romelu Lukaku var 15 år gammel så han You Tube-videoer av Paul Pogba. Nå går kameratenes drøm i oppfyllelse.

– Jeg har alltid visst at han ville spille med meg, forteller Paul Pogba i et intervju med ESPN.

24-åringen bryter ut i latter, før han fortsetter å forteller om drømmen om å få spille på lag med den to dager yngre Romelu Lukaku.

– Jeg visste alltid at det ville skje en dag, men jeg visste bare ikke hvor. Men nå har det skjedd, sier han.

Mandag kveld bekreftet Manchester United kjøpet av den belgiske kraftspissen fra Everton for 800 millioner kroner.

Da overgangen var et faktum, kom det ikke som noe sjokk på Pogba. Den siste tiden har han feriert med sin nye lagkamerat i Los Angeles, hvor Manchester United denne uken er på treningsleir.

Stjernelivet på den amerikanske vestkysten er mildt sagt godt dokumentert på franskmannens Instagram-profil.

Og i amerikansk kjendispresse, etter at politiet måtte stoppe Lukakus fest.

ESPNs reporter fikk gjennomgå under intervjuer med stjernene:

Sjekket ut hverandre på YouTube

Manchester Uniteds 24-årige stjernespillere har kjent hverandre siden de var juniorer i Manchester United (Pogba) og Chelsea (Lukaku). De møtte hverandre første gang på tribunen da A-spillerne møttes på Stamford Bridge, men da hadde de allerede visst om hverandre i flere år.

– Jeg visste om ham da jeg var 15, for han spilte mot broren min (Jordan Lukaku), forteller Romelu Lukaku.

Han var da fast på Anderlechts A-lag, mens Pogba var i Manchester Uniteds ungdomssystem.

Lukakus far skal ha sett Pogba spille og fortalte sønnen om det franske talentet.

– Så jeg sa «OK» og så videoer av ham på You Tube. Det er det du gjør når du er yngre, forteller belgieren.

– Alle visste om Romelu Lukaku. Han spilte vel for førstelaget da han var 11 år…, svarer Pogba, når han blir spurt om han også så videoer av kompisen da han var ung.

– Han kunne spise to burgere som toåring

Første gang de møttes var altså som juniorer i hver sin engelske storklubb. Etter kampen begynte de å prate, og utvekslet telefonnumre.

– Vi hadde de samme drømmene og de samme målene. Vi beholdt kontakten og han ble en av mine beste venner utenfor banen, forteller Pogba.

De to kameratene, som nå skal forsøke å hjelpe Manchester United til å slå tilbake etter fjorårets 6. plass i Premier League, beundrer hverandre på banen. Og mens Lukaku gjerne skulle ønske han hadde Pogbas ferdigheter, er franskmannen misunnelig på belgierens fysikk.

– Det er styrken. Han er så sterk, det er ikke normalt. Jeg har hørt at han kunne spise to Bic Mac-burgere da han var to år gammel, sier Pogba og ler.

Lukaku nikker bekreftende, før han utdyper:

– Jeg har alltid vært stor. Da jeg var seks måneder, var jeg på størrelse med et 18 måneder gammelt barn.