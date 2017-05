Pochettino: – Kane er en av verdens beste

Han scorer og scorer. Og scorer. Denne sesongen har Harry Kane (23) vært mer effektiv enn noen gang – scoring i snitt hvert 94. minutt gjennom hele sesongen. Manageren hans er naturlig nok imponert.

– En av de beste i verden, sier Tottenham-manager Mauricio Pochettino. Han snakker da om «målscoreren» Harry Kane, som på de tre siste sesongene har banket inn 72 ligamål på 101 kamper, eller 8408 minutter.

Premier Leagues mest effektive spillere de siste tre sesongene (minimum 40 mål) 1. Sergio Agüero – scoring hvert 106. minutt. 2. Harry Kane – scoring hvert 116. minutt. 3. Olivier Giroud – scoring hvert 130. minutt. 4. Diego Costa – scoring hvert 144. minutt. 5. Alexis Sánchez – scoring hvert 164. minutt. 6. Romelu Lukaku – scoring hvert 177. minutt. 7. Jamie Vardy – scoring hvert 197. minutt.

Det blir en scoring hvert 116. minutt over de tre siste sesongene. Og kun en spiller er bedre enn han i Premier League, effektivitetsmessig, de siste tre sesongene: Manchester Citys Sergio Agüero (scoring hvert 106. minutt).

Kane hadde 21 scoringer i 2014/15, økte til 25 i 2015/16 og står nå med 26 når en serierunde gjenstår (Tottenham spiller borte mot nedrykksklare Hull søndag).

Treffsikker herre

Og Kane er bare 23 år. Med fire mål mot Leicester, har Kane scoret tre mål eller mer i fem ligakamper i karrieren. Bare Michael Owen og Robbie Fowler (begge Liverpool) var yngre da de klarte den bedriften.

– Kane er fokusert, han er målbevisst og han er treffsikker. Han gjør veldig smarte løp, og han forutser tidlig hvor ballen kan komme. Det gjør han til en meget god spiss, sier tidligere Chelsea-spiss Tore André Flo til VG.

– Er du overrasket over stabiliteten hans?

– Ikke akkurat overrasket, men det er en stor prestasjon med en så god sesong i år, med tanke på en lang skadeperiode underveis, svarer Flo – som selv scoret 34 mål på 112 ligakamper for Chelsea, fra 1997–2001.

Fornøyd med Costa



– Hvem synes du er best – Kane, Diego Costa, Agüero, Romelu Lukaku eller Alexis Sánchez?

– Hm ... ingen kommentar, svarer Chelseas ungdomstrener, Tore André Flo. Han legger til:

– Jeg sammenligner aldri noen i media. Diego Costa har gjort det kjempebra i Chelsea. Det er det som betyr noe for meg.

Toppscorere i Premier League når en serierunde gjenstår 26 mål: Harry Kane, Tottenham. 24 mål: Romelu Lukaku, Everton. 23 mål: Alexis Sánchez, Arsenal. 20 mål: Diego Costa, Chelsea. 18 mål: Sergio Agüero, Manchester City. 17 mål: Dele Alli, Tottenham. 17 mål: Zlatan Ibrahimovic, Manchester United. 16 mål: Joshua King, Bournemouth.

Harry Kane er i øyeblikket toppscorer i Premier League med 26 mål. Det har han klart på bare 29 kamper, siden han var ute med skade en lang stund i vinter. I snitt har det kommet en Kane-scoring hvert 94. minutt. Med det er han også den mest effektive spissen i ligaen (minimum 12 mål). Arsenals Olivier Giroud er nest mest effektiv, med scoring hvert 99. minutt så langt.

Eksklusiv

Blir Kane toppscorer denne sesongen, kommer han inn på en eksklusiv liste. For toppscorer to påfølgende sesonger er det kun 12 mann som har klart gjennom den engelske fotballhistorien, og av de er det kun tre mann som har klart det i tre påfølgende sesonger: Jimmy Greaves (Tottenham, 1963-65), Alan Shearer (Blackburn og Newcastle, 1995-97) og Thierry Henry (Arsenal, 2004-06).

I tillegg til Kane, har kun Robbie Fowler, Alan Shearer, Thierry Henry og Robin van Persie scoret 25 mål eller flere i to påfølgende sesonger siden ligaen ble hetende Premier League i 1992.

Han mislyktes i EM, der fokuset etter hvert ble at spissen Kane tok cornerne ... Men et snaut år senere – og Harry Kane er bedre enn noen gang.

Siste serierunde (utvalgte kamper, alle starter klokken 16:00 søndag) Hull-Tottenham Arsenal-Everton Liverpool-Middlesbrough Watford-Manchester City Chelsea-Sunderland

– Jeg kan ikke hvile nå. Jeg må videre, videre mot toppscorertittelen. Og jeg håper selvsagt at jeg tar den. Jeg skaffet meg et godt utgangspunkt med fire mål mot Leicester, og jeg innrømmer at det betyr noe for meg, at jeg tenkte på det før kampen mot Leicester, sier Harry Kane.

– Nå er det Hull, og jeg håper selvsagt på flere scoringer, sier han som i øyeblikket er toppscorer i Premier League, selv om Romelu Lukaku har ledet omtrent hele veien: Harry Kane.