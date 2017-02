Pochettino har ikke gitt opp seriegullet

(Tottenham - Middlesbrough 1-0) Hjemmelaget stanget og stanget, men fikk ikke hull på byllen. Så ble Heung-Min Son (24) felt innenfor straffefeltet. Harry Kane (23) var sikker som banken fra straffemerket.

Da medaljekonkurrentene Arsenal og Liverpool hadde gått på hvert sitt tap tidligere på dagen, hadde Tottenham en gyllen mulighet til å få et større forsprang ned til dem.

Tottenahm-trener Mauricio Pochettino tenker ikke på medalje. Han sikter mot Chelsea.

– Vi må ha troen på oss selv. Chelsea har kun tapt én kamp siden september, og det var mot oss. Vi må tro at vi kan ta dem igjen, for vi er et bra lag, sier treneren til BT Sport.

Han var fornøyd med at laget klarte å holde seg til kampplanen.

– Det er alltid en utfordring når du føler at du spiller bra, men ikke får mål. Men dette er noe vi trener på hver dag. Vi må være tålmodige, og så vente på de mulighetene vi får, sier treneren.

Les også: Liverpools skrekkrekke fortsatte

Og selv om resultatet ikke ble større enn 1-0, var de liljehvite klart best gjennom hele kampen.

– Dette var en viktig seier for oss. Vi har spilt to uavgjorte, og vi fortjente tre poeng i kveld, sier Son til BT Sport.

Harry Kane var fornøyd med seieren, selv om han føler at laget burde ha avgjort tidligere.

– Vi produserte nok sjanser, og jeg mener at vi kanskje skulle ha scoret to-tre scoringer til. Vi fikk det tøft da vi møtte Sunderland i midtuken, og det er godt å komme tilbake med en seier, sier Kane til den engelske kanalen.

Harry Kane ble avblåst for offside etter 43 minutter da han kastet seg inn i boksen og styrte inn et godt innlegg fra Son. Og TV-reprisene viste at dommerne gjorde korrekt da de annullerte scoringen.

Kane og Son hadde hver sin store sjanse før hvilen, men Victor Váldes var både god og heldig da han ga laget sitt en god mulighet før andre omgang.

Les også: Arsenal tapte for Chelsea

AVGJØRELSEN: Her setter Harry Kane inn Tottenhams scoring. Den scoringen sikret London-laget atter en trepoenger. Foto: Joel Ryan , AP

Kane-goal

Vertene forsatte å kjøre over Middlesbrough, og etter 58 minutter kunne endelig London-publikumet heve armene over hodet.

Son ble felt av Bernardo inne i straffefeltet, og en iskald Harry Kane lurte Váldes feil vei og satte ballen sikkert i mål.

Mauricio Pochettinos gutter fortsatte å jage 2-0-scoringen, og de hadde flere store muligheter. Den aller største tilfalt Christian Eriksen da Dele Alli hadde tatt ned en høy ball, dratt seg fri og skutt. Returen havnet i beina til dansken - som ble hindret av en oppofrende forsvarer.

Marten De Roon kunne skapt balanse i regnskapet etter 91 minutter, men nederlenderen skjøt like utenfor stolpen.