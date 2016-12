Özils utsøkte «lobbeheading» snudde til seier for Arsenal

(Arsenal - Stoke 3-1/Hull - Crystal Palace 3-3) Her forstår Stoke-keeper Lee Grant at han er fullstendig utsmartet av Mesut Özils briljante fotballhode.

Tyskerens nydelige bueheading betydde at titteljagende Arsenal hadde snudd 0-1 til 2-1 – og at klubben iallfall får låne tabelltoppen i Premier League frem til Chelseas match mot West Bromwich i morgen ettermiddag.

– Tre gode poeng, veldig viktig. Jeg mener at når du tar på en Arsenal-drakt bør du puste selvtillit, beskriver Theo Walcott – og forklarer kanskje hvorfor Özil valgte å gjøre som han gjorde.

For tyskeren stråler om dagen: Han kom fra scoring og målgivende mot West Ham sist, serverte igjen mot sveitsiske Basel i Champions League denne uken og var sentral i det mest minneverdige øyeblikket mellom Arsenal og Stoke lørdag ettermiddag.

Brukte hodet



Det skjedde etter 49 minutter og på stillingen 1-1: Granit Xhaka trillet til Alex Oxlade-Chamberlain, som skottet opp og så at Stoke-forsvaret sto på sikk-sakk-linje.

Özil startet på tiendelen, unngikk offside og Oxlade-Chamberlain løftet ballen i perfekt bue og tyskeren brukte hodet: Han oppfattet lynkjapt at Stoke-keeper Lee Grant sto på halvdistanse og var like rask og overrumplende da han brukte førstetouchen til å nikkestyre ballen i ny, flott bue og til 2-1.

Dermed var matchen snudd etter en åpning der Stoke var mer Arsenal enn Arsenal selv. Arsène Wenger gjorde seks bytter fra overkjørselen av Basel i midtuken, inkludert å plassere tremålsscorer Lucas Pérez tilbake på benken, og den franske manageren innrømmet etterpå at Arsenal startet nølende.

Artikkelen fortsetter under bildet!

GA HVERANDRE TI FOR TRE: Arsenals Mesut Özil feirer 3-1-målet til lagkamerat Alex Iwobi (til høyre) mot Stoke. Foto: Tim Ireland , AP

– Men når du spiller med såpass få dagers mellomrom tar det tid å komme i rytmen, sier Wenger til Sky Sports.

Stoke entret fryktede Emirates med godt presspill og fine pasningskombinasjoner, og etter fire minutter hadde de spilt seg til tre cornere – og den ene av dem holdt på å ende med et sensasjonspektakulært utfall:

Marc Muniesas helvolley med venstrefoten fra returrommet og nesten 30 meter ble såvidt vippet over av Arsenal-keeper Petr Cech.

Les også: Jørn Andersen forlenger med Nord-Korea

Involvert Allen



Om ikke annet var det et skremmeskudd. Først kunne – og burde – Joe Allen truffet mål da Marko Arnautovic (nå i rollen som spiss) spilte waliseren i fin skuddposisjon etter 23 minutter. Men Allens vanligvis sikre høyrefot har mangler i finjusteringen etter noen serierunder utenfor startoppstillingen til manager Mark Hughes.

Allen var riktignok ikke ferdig. I en ren kollisjon med Arsenal-spiller Granit Xhaka fikk han kjenne albuen til sveitseren og litt overraskende vurderte dommer Lee Mason duellen til å være straffe.

Mens «The Welsh Xavi» fikk behandling for smellen gjorde «The Scottish Xavi» seg klar fra 11-metersmerket. Charlie Adam feiret sin egen 31-årsdag ved å sende Cech den ene veien og ballen den andre – og 1-0 til Stoke føltes ikke ufortjent.

Men så var det dette med Stoke og bortekamper mot Arsenal. Forrige gang de tok poeng i ligasammenheng var for 11 kamper og 35 år siden – og rekken utvides garantert til 12 og 36.

Litt på grunn av en «forkledd velsignelse» for Arsenal: Shkodran Mustafi måtte forlate banen etter 23 minutter og backen Hector Bellerin gjorde comeback i Arsenal-drakten etter skade i en drøy måned.

Artikkelen fortsetter under bildet!

HULL PÅ BYLLEN: Norges landslagsangriper Adama Diomande utlignet til 2-2 for Hull i målfesten mot Crystal Palace, som endte 3-3. Foto: Andrew Yates , Reuters

Spanjolen dominerte umiddelbart langs høyresiden, traff med 34 av 36 pasninger, som da han spilte opp Theo Walcott til utligningen etter 42 minutter. Walcotts klubbmål nummer 100 for Arsenal betød at pauseresultatet var 1-1.

– Vi var svært uheldige som fikk straffe imot. Det var ikke engang en felling etter min mening. Men vi viste mental styrke, sier Wenger.

Derfra og ut var Arsenal best, selv om de slet med å drepe matchen - inntil innbytter Alex Iwobi kom på banen. Nigerianeren overtok ballen fra Arsenal-stjernen Alex Sanchez, plasserte 3-1 i nettet og scoret samtidig sitt andre på to kamper for Arsenal.

– Vi skapte flere gode sjanser, og i tidligere år har vi slitt med i det hele tatt å få skudd på mål her. De løftet seg nok av utligningen rett før pause og såret oss mer enn vi trodde, oppsummerer Mark Hughes – som på ti managerforsøk aldri har slått Arsenal i London.

Råsterk Dio-solo



En sjelden norsk Premier League-scoring ble det også i lørdagsrunden:

Adama Diomande scoret karrierens andre for Hull i Premier League på råsterkt vis: Han fikk ballen feilvendt på 16 meter, ydmyket Scott Dann med en frekk tunnel og satte ballen i mål alene med Palace-keeper Wayne Hennessey.

Holmlia-gutten feiret som han gjorde da han berget Norge mot San Marino i VM-kvalifiseringen for to måneder siden – ved å plassere håndflaten foran ansiktet som en maske.

Det var langt fra å være den eneste fulltrefferen i denne matchen: Først satte Robert Snodgrass (Hull) og Christian Benteke (Palace) hver sin straffe. Så tråklet Wilfried Zaha seg gjennom Hull-forsvaret og banket London-klubben i ledelsen før Diomandes utligning.

Hull så ut til å ta alle tre poengene etter Jake Livermores 3-2-scoring, men klubbnomaden Frazier Campbell fikk det siste ordet: Ett minutt før full tid utlignet han til 3-3 for Crystal Palace – som har vært involvert i hele 36 mål for og imot de siste syv kampene.

Kritisk til målfestene



Scoringer er definitivt ikke mangelvare i Premier League om dagen. På BBCs direktesending på radio fikk det Terry Butcher – England og Rangers' kompromissløse gamle forsvarskjempe – til å reagere:

– Defensive trenere i Premier League må ha mareritt. Scoringene flyr inn overalt. Defensivt er det kaos, men det er stor underholdning. Det er for slapt, men du må si at angrepsspillet har vært bra, oppsummerer Butcher, selv kjent for å duellere både seg selv og andre til blods på 80- og 90-tallet.

De fem første lørdagsmatchene bød på hele 23 mål. Bare Bob Bradleys Swansea klarte å holde nullen, som er andre gang under den tidligere Stabæk-treneren, som bør få litt arbeidsro med 3-0 over Sunderland. Gylfi Sigurdsson (straffe) og en dobbel fra baskeren Fernando Llorente sikret en opptur for waliserne.

Samtidig fikk Joshua King spille de siste 18 minuttene da Bournemouth tapte 2-3 for hjemmesterke Burnley.

