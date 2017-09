Özil slår tilbake mot Arsenal-legender

Mesut Özil (28) er lei av å bli stemplet som «for grådig, for dyr» og beskyldt for å ha et dårlig kroppsspråk. Nå tar han et oppgjør med kritikerne som står Arsenal nært.

Meldingen på Instagram kommer i anledning hans fireårsjubileum i klubben. Özil – som er på landslagsoppdrag med Tyskland og møter Norge i morgen – har hatt en blytung sesongåpning med klubblaget. Arsenal står med kun tre poeng på like mange kamper.

– De siste dagene har mine lagkamerater i Tyskland spurt meg hvordan det er i Arsenal i øyeblikket. De sier at det handler om en krise, der eksperter og tidligere spillere kommenterer hva som skjer i klubben på daglig basis. De sier at det er det verste laget på flere år, til og med tiår, innleder Özil.

Flengende kritikk



Deretter går han gjennom tiden sin i England og Premier League siden eventyret startet september 2013. Özil ble kjøpt for 400 millioner kroner. Arsenal knuste sin egen overgangsrekord for å sikre seg den daværende Real Madrid-spilleren. Tilpasningen har vært vanskelig, skal man tro 28-åringen.

Ifølge Daily Mail er det eks Arsenal-kaptein Martin Keown og tidligere stjernespiss Ian Wright som har gått i bresjen for å krisemaksimere tingenes tilstand på Emirates Stadium. Sistnevnte har kalt situasjonen «et mareritt».

Keown har i sin avisspalte kalt Özil for «den mest frustrerende spilleren i Arsenal noen gang». Han begrunner det med at tyskeren er fornøyd med å skape sjanser, men ikke «tar en krig» for laget.

Forventer mer av legendene



Özil deler uansett ikke bildet de to tidligere Arsenal-legendene forsøker å tegne av klubben. Han mener laget har klart mye i løpet av fire år.

– Vi har vunnet tre av 13 FA cup-troféer de siste fire årene. Det tok klubben 75 år å vinne de andre ti. I tillegg har vi tre Community Shield-seire (kampene der den engelske ligamesteren møter cupvinneren). Seks titler på fire år er jo noe. Likevel er jeg og laget skuffet for at vi ikke spilte noen rolle i tittelracet sist sesong – det er noe vi håper å endre i år, skriver Özil – og fortsetter.

– Personlig har jeg måttet akseptere mye kritikk i min tid i London. «For dyr, for grådig, dårlig kroppsspråk og manglende kampvilje», er noe folk har skrevet om meg. De som har skrevet disse kommentarene er folk som ikke kjenner meg. De er tidligere spillere i Arsenal – noen har hatt suksess og andre ikke – da de var i klubben. Selv om kritikk er noe fotballspillere må takle, forventer jeg at legender oppfører seg som legender. Mitt råd til disse tidligere Gunners-spillerne: Stopp å snakke og start å støtte!

PS: På landslaget går det imidlertid langt bedre for Özil. Han vartet opp med én assist til Timo Werner da Tyskland slo Tsjekkia på fredag. Tyskerne står med syv seire på syv kamper i VM-kvalifiseringen. Klokken 20.45 mandag kveld skal Norge forsøke å gjøre noe med den statistikken.