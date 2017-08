Ting går fra vondt til verre for Arsenal. Først ble de nedsablet av Liverpool, og på overgangsvinduets siste dag, forlater Alex Oxlade-Chamberlain (24) klubben til fordel for nettopp Liverpool.

Det bekrefter Merseyside-klubben på sin offisielle Twitter-konto, og han blir dermed Liverpools fjerde signering denne sommeren. Tidligere har Mohamed Salah, Dominic Solanke og Andrew Robertson kommet inn portene på Anfield. I tillegg er Naby Keïta klar, men han slutter seg ikke til Liverpool-troppen før neste sommer.

Alex Oxlade-Chamberlain har i lang tid vært klar på at han ønsker å forlate The Gunners, og gjør nettopp det på selveste Deadline Day. Både Chelsea og Liverpool skal ha jaktet engelskmannen, og det var til slutt Jürgen Klopp som trakk det lengste strået.

Klopp aldri i tvil



– Jeg har holdt et øye med Alex siden 2014 da han kom inn som innbytter mot mitt Borussia Dortmund og endret hele kampen. Jeg er veldig glad for at vi har signert ham, jeg har gått og ventet på oppdateringer rundt denne overgangen, og da jeg endelig fikk bekreftelsen på at han var vår, var det fantastisk, sier Klopp til Liverpools hjemmeside.

– Jeg nølte ikke et sekund da jeg fant ut at vi hadde muligheten til å hente ham, sier han videre.

Flere britiske medier hevder at Liverpool betaler drøye 35 millioner pund for 24-åringe, og summen kan i tillegg stige til 40 millioner, avhengig av ulike bonuser.

Oxlade-Chamberlain forlater dermed The Gunners bare noen dager etter at han var med på å bli nedsablet og kontret i senk av Liverpool på Anfield. Både han, Arsenal-kameratene hans og sjefen selv Arsene Wenger høstet kraftig kritikk etter den kampen, uten at det har skremt Jürgen Klopp i å sikre seg 24-åringens signatur.

Engelskmannen er faktisk den første spilleren til å gå fra Arsenal til Liverpool siden 1991. Han har skrevet under på en femårskontrakt.



– Jeg er for tiden på samling med England, og vil derfor ikke si altfor mye i dag, men det at jeg har signert for Liverpool gjør meg veldig glad, sier den ferske Liverpool-spilleren.

Deadline Day

Overgangsvinduets siste dag er her, og det er flere klubber som jobber aktivt for å få i land ulike avtaler. Vi følger som tidligere nevnt alt som skjer i vårt direktestudio, og her er noen av de store spørsmålene:

• Hvor er Riyad Mahrez? Leicester City-spilleren har fått tillatelse til å forlate Algeries landslagssamling for å fullføre en overgang, men ingen vet foreløpig hvor han ender. Det er heller ingen som egentlig vet hvor han befinner seg. Sky Sports hevder at han sjekket inn på et hotell i London onsdag, mens BBC melder at han befinner seg i Paris.

• Alexis Sánchez: En av sommerens store overgangssagaer. Jaktes av Manchester City og skal visstnok være desperat etter å få forlate klubben. Pep Guardiola skal ha sendt folk fra det medisinske teamet til Chile, hvor han er på landslagssamling, for å kunne fullføre en medisinsk test på kort varsel.

• Philippe Coutinho: Liverpool setter fortsatt hardt mot hardt og nekter å selge til Barcelona, som har lagt inn flere bud gjennom sommerens løp. Han er for tiden på landslagssamling med Brasil. Det er også verdt å merke seg at overgangsvinduet er åpent 24 timer lengre i Spania enn i England.

• Renato Sanches: Gullgutten fra fjorårets fotball-EM er etter alt å dømme snart klar for Swansea. Det er tidligere Bayern München-assistent, og nåværende Swansea-manager Paul Clement som skal være hovedgrunnen til at Sanches ender opp i Wales, isteden for for eksempel AC Milan, som skal ha jaktet ham i sommer.