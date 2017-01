(West Ham - Manchester United 0-2) En omstridt utvisning, to avgjørende bytter og en offside-plassert Zlatan var hovedingrediensene da Manchester United vant for sjette gang på rad i Premier League.

José Mourinhos utgave av De røde djevlene har fått opp seiersdampen for alvor.

I oppgjøret mot West Ham klarte imidlertid dommer Mike Dean å stjele all oppmerksomhet. Først sørget han for at West Ham måtte spille 76 minutter med ti mann.

Det skulle hjemmelaget aldri trengt å gjøre.

Så godkjente dommerteamet den avgjørende 2-0-scoringen til en offside-plassert Ibrahimovic.

Det målet skulle bortelaget aldri fått godkjent.

– Kjør på med videodømming. Enda en feil. Ibrahimovic øker til 2-0 i offside-posisjon, meldte The Times-journalist Henry Winter på sin Twitter.

Men da målet ble godkjent ble det nært umulig for Håvard Nordtveit West Ham å stoppe seierstoget Manchester United på veien inn til sin sjette strake ligaseier.

Da Liverpool snublet mot Sunderland tidligere mandag er plutselig avstanden opp til annenplass i Premier League på fem poeng.

Omstridt utvisning

Det var ikke ufortjent at United forlenget antallet kamper uten tap i alle engelske turneringer til 13 - for første gang siden Alex Ferguson ledet laget våren 2013 -, men hjemmelaget hadde all grunn til å føle seg snytt.

Allerede i det 14. minutt havnet dommer Mike Dean på hjemmefansens svarteliste. Mannen som fikk tyn for ikke å vise ut Evertons Ross Barkley mot Liverpool i desember, viste ut Sofiane Feghouli.

Phil Jones og Feghouli gikk taklende inn i duell om ballen. Førstnevnte fikk tåa på ballen, og Feghouli deiset inn i en allerede liggende Jones.

For sent inne, men ingen knotter. Et klart frispark, men rødt kort?

Neppe.

– Det er et absurd rødt kort. Latterlig avgjørelse, meldte Gary Lineker om Mike Deans avgjørelse.

Rashford-karusell da Mata scoret

Men den franskfødte, algeriske midtbanespilleren måtte ut, og West Ham fullførte kampen med en mann mindre.

Slaven Bilic la om til 4-5-0 og forsøkte å stenge igjen bakover.

Innbytterne Marcus Rashford og Juan Mata visste imidlertid å finne plass etter 63 minutter. Førstnevnte driblet bort Håvard Nordtveit to ganger på venstrekanten før han slapp inn i feltet.

Der ventet Juan Mata, som prikket inn 1-0.

Et kvarter senere endte en retur i føttene til Ander Herrera. Spanjolen forlenget ballen til Ibrahimovic, som enkelt økte til 2-0 fra ti meter. Imidlertid i offside.

