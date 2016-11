Nordtveit kom inn for å sikre seieren - lagde straffe

(Tottenham - West Ham 3-2) Håvard Nordtveit (26) kom inn med seks minutter igjen å spille for å sikre seieren. Først utlignet Tottenham så lagde nordmannen straffe.

Det så bekmørkt ut for Tottenham hjemme mot West Ham. Så to minutter før full tid viste Harry Kane hvor viktig han er for vertene. Bredsidet inn scoring i det åpne målet, før Håvard Nordtveit rett etterpå felte Heung-Min Son og lagde straffe. Nordmannen løftet armene oppgitt i været, men dommer Mike Dean var klokkeklar i sin sak.

Straffen konverterte selvfølgelig Harry Kane og alt var snudd på hodet for Nordtveit og West Ham. To kjappe for Kane, som også scorte mot Arsenal i siste kamp før landslagspausen.

LES OGSÅ: Kane reddet Tottenham mot Arsenal

Trippel Harry

I sin første kamp fra start scoret også Harry Winks. 20 år gamle Winks plukket opp en retur fra West Ham-keeper Darren Randolph og banket inn sin første scoring for Tottenham i Premier League.

VG oppdaterer saken!