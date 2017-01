Nå kan disse stjernene hentes «gratis»

En lang rekke stjernespillere har kontrakter som går ut til sommeren. Det betyr at de kan velge å signere for hvem de vil.

Sjelden har listen over såkalte Bosman-spillere vært mer stjernespekket. Det flyter nærmest over av kvalitetsspillere som fortsatt ikke har signert ny kontrakt med sin klubb idet det gjenstår under seks måneder av den gamle.

Disse spillerne står nå fritt til å forhandle med hvilken klubb de vil om en overgang i kommende sommers overgangsvindu. I tillegg kan de være ekstra aktuelle for en overgang allerede i januar, ettersom selgende klubb ofte vil sikre seg en liten overgangssum istedenfor å slippe spilleren gratis til sommeren.

Lest denne? Johan Golden fnyser av Giroud-sammenligning: – Fjasete!

En av de største stjernene på utgående kontrakt er Pepe (Real Madrid), som VG kåret til verdens beste forsvarsspiller i 2016.

– De har forsøkt lenge å få på plass en kontrakt, og jeg tror begge optimalt sett ønsker det, men ettersom de fortsatt ikke har kommet til enighet, tyder det på at de fortsatt står langt unna hverandre. Det begynner å nærme seg et stadie der det er mer enn 50 prosent sjanse for at han forsvinner, sier Viasats ekspert på spansk fotball Petter Veland.

– Akkurat nå virker Kina som det ryktet med mest fart på seg, men det kan endre seg raskt. Når en av verdens definitivt beste stoppere er ledig på markedet uten overgangssum, da bør han være interessant for mange storklubber i Europa, sier han.

Atlético Madrids profilerte spiss Fernando Torres har heller ikke signert ny kontrakt med sin klubb ennå.

– Jeg tipper det blir noe eksotisk for ham om han ikke får forlenget, sier Veland.

Så du VGs kåring? Utskjelte Pepe er verdens beste

City kan miste mange

I en annen gigantklubb, Bayern München, har to store profiler fortsatt ikke signert ny avtale: Arjen Robben og Xabi Alonso.

– Det er veldig sannsynlig at Robben forlenger med Bayern. Det vil overraske meg stort hvis han velger å signere for en annen europeisk klubb, selv om man aldri vet med de kinesiske klubbene. Det virker som han trives godt i Bayern, der han har levert godt denne sesongen også, og Ancelotti liker ham godt, sier Petter Bø Tosterud, Eurosports ekspert på tysk fotball.

Fått det med deg? Kroos og «Gamle-Ronaldo» i nyttårskrig på sosiale medier

– Jeg er mer spent på Alonso. Han begynner å trekke litt på årene. Fremdeles en veldig god og solid spiller, kanskje mer i tenkeboksen. Det er nok mye opp til ham selv. Alonso kunne nok styrket mange storklubber i Europa, men jeg vet ikke hvor interessert han er i å starte et nytt kapittel som 35-åring. Hvis han ikke fortsetter i Bayern, ser jeg heller for meg at han vil trappe ned litt, som for eksempel amerikanske MLS.

Les mer: Slik har det løsnet for Pogba i Manchester United

Manchester Citys har en voksen liste med spillere på utgående kontrakter: Jesus Navas, Bacary Sagna, Gaël Clichy, Pablo Zabaleta, Willy Caballero og – kanskje spesielt – Yaya Touré risikerer alle å forsvinne uten at City får et eneste pund i overgangssum.

– Navas har aldri vært i nærheten av City-nivå, men kan være attraktiv for en mindre klubb. Hverken Clichy eller Sagna er fantastiske lenger, men back er en komplisert jobb og det er ikke gitt at de finner bedre alternativer med en gang, så det kan være greit å beholde i hvert fall en av dem. Og jeg er usikker på hvor mange år Touré har igjen, og jeg ser ikke for meg at noen mindre klubber har råd til å betale den formuen han tjener. De gutta der går ikke ned i lønn, så de reiser til Kina, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Husker du? Yaya Touré slo tilbake etter bråket

Balotelli-comeback?

I Arsenal er både midstopper Per Mertesacker og midtbanespiller Santi Cazorla på vei ut.

– Cazorla er mye skadet, men er absolutt klasse. Jeg tror han kan heve mange Premier League-lag hvis han holder seg skadefri. Han kan være et mulig røverkjøp i sommer, sier Alsaker.

John Terry sin Chelsea-kontrakt løper også ut.

– Han kan være attraktiv for mindre klubber. For et lag som ligger lavt kan han være en av ligaens beste midtstoppere, sier TV 2s rutinerte kommentator.

Hos Manchester United har Michael Carrick under seks måneder igjen av kontrakten, men Alsaker føler seg svært sikker på at de to partene kommer til enighet om en ny avtale i løpet av våren.

– Jeg kan ikke skjønne annet, sier han.

I Russland er Axel Witsel, som nesten signerte for Juventus i fjor sommer, tilgjengelig på gratisovergang fra kommende sommer av. Han forventes nå å signere for kinesiske Tianjin Quanjian og kaller det «et enormt tilbud for familien min som jeg ikke kunne takke nei til».

Den franske ligaen kan by på flere billige godbiter. Mario Balotelli, som har funnet seg selv igjen i Nice, signerte bare en ettårskontrakt i fjor sommer og står nå fritt til å forhandle med hvem han vil.

– Vi har allerede vært i samtaler med engelske klubber, men det er for tidlig å si. Vi tar en dag av gangen med Mario, sier agent Mino Raiola ifølge Metro.

Les mer: Slik har Falcao og Balotelli slått tilbake

Rennes-lynvingen Paul-Georges Ntep og Lyons tekniker Rachid Ghezzal har også potensial til å hevde seg i større ligaer. Begge har kontrakter som går ut til sommeren.

Juventus kan komme til å miste de rutinerte backene Patrice Evra og Stephan Lichtsteiner.

I Tyrkia er portugisiske Ricardo Quaresma (Besiktas), som opplevde en ny vår under EM i 2016, også tilgjengelig. Det samme gjelder den spanske keeperlegenden Iker Casillas (Porto).

Her er oversikten over spillerne med kontrakt som utgår sommeren 2017 (fra Transfermarkt, gjengitt av TV 2 blant andre):

Santi Cazorla, Arsenal

Per Mertesacker, Arsenal

Alessio Cerci, Atletico Madrid

Fernando Torres, Atletico Madrid

Roberto Hilbert, Bayer Leverkusen

Robbie Kruse, Bayer Leverkusen

Arjen Robben, Bayern München

Xabi Alonso, Bayern München

Holger Badstuber, Bayern München

Ricardo Quaresma, Besiktas

Roman Weidenfeller, Borussia Dortmund

Dale Stephens, Brighton

John Obi Mikel, Chelsea

Branislav Ivanovic, Chelsea

John Terry, Chelsea

Mathieu Flamini, Crystal Palace

Joe Ledley, Crystal Palace

Yevhen Khacheridi, Dinamo Kiev

Gonzalo Rodriguez, Fiorentina

Miguel Veloso, Genoa

Thomas Kraft, Hertha Berlin

Salomon Kalou, Hertha Berlin

Sebastian Rudy, Hoffenheim

Felipe Melo, Inter

Rodrigo Palacio, Inter

Stephan Lichtsteiner, Juventus

Patrice Evra, Juventus

Rachid Ghezzal, Lyon

Jesus Navas, Manchester City

Bacary Sagna, Manchester City

Gael Clichy, Manchester City

Pablo Zabaleta, Manchester City

Yaya Toure, Manchester City

Willy Caballero, Manchester City

Michael Carrick, Manchester United

Keisuke Honda, Milan

Mati Fernandez, Milan

Omar El Kaddouri, Napoli

Cheik Tioté, Newcastle

Vurnon Anita, Newcastle

Mario Balotelli, Nice

Valentin Eysseric, Nice

Iker Casillas, Porto

Luciano Narsingh, PSV Eindhoven

Sandro, Queens Park Rangers

Pepe, Real Madrid

Paul-Georges Ntep, Rennes

Daniele De Rossi, Roma

Sead Kolasinac, Schalke 04

Dennis Aogo, Schalke 04

Eric Maxim Choupo-Moting, Schalke 04

Klaas-Jan Huntelaar, Schalke 04

Michael Krohn-Dehli, Sevilla

Benoit Tremoulinas, Sevilla

Moussa Konaté, Sion

Taison, Sjakthar Donetsk

Danijel Srna, Sjakthar Donetsk

Glen Johnson, Stoke

Ibrahim Afellay, Stoke

Charlie Adam, Stoke

Peter Crouch, Stoke

John O'Shea, Sunderland

Jan Kirchhoff, Sunderland

Sebastian Larsson, Sunderland

Victor Anichebe, Sunderland

Claudio Pizarro, Werder Bremen

Saido Berahino, West Bromwich Albion

Chris Brunt, West Bromwich Albion

Jonas Olsson, West Bromwich Albion

Gareth McAuley, West Bromwich Albion

Darren Fletcher, West Bromwich Albion

Adrian, West Ham

Alvaro Arbeloa, West Ham

Daniel Caligiuri, Wolfsburg

Axel Witsel, Zenit St. Petersburg