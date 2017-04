Nå kan Arsenal falle utenfor topp 4

(Crystal Palace-Arsenal 3-0) Arsene Wenger (67) har vært gjennom mange opp- og nedturer i sitt snart 21 år lange liv som Arsenal-manager. Men det som skjer nå er hans største utfordring.

For etter et massivt press om ligatittel, eller i det minst kjempe om den, ser det nå ut som Arsenal faller utenfor topp fire for første gang siden 1996. De skal faktisk passe seg for Everton, som er likt i poeng, men som har to kamper mer spilt. Så svakt som sjuendeplass har ikke Arsenal opplevd siden 1995.

Kan klubben leve med det? Det er spørsmålet som vil komme de nærmeste dagene. Wengers jobb vil bli diskutert med enda større styrke enn de siste månedene. I øyeblikket er Arsenal sju poeng bak fjerdeplassen. Ja, de har en kamp mindre spilt, men formen er elendig og lagene foran dem tar flere poeng enn dem jevnt og trutt.

Må vinne seks av åtte?

Smellen på Selhurst Park mandag kveld var det femte tapet på de ni siste ligakampene og det fjerde strake bortetapet, noe Wenger aldri før har opplevd i sin karriere som Arsenal-manager. I tillegg var det sesongens største liga-nederlag (0-3), og det mot en motstander som kjemper for å unngå nedrykk.

Og poengfangsten etter 30 serierunder (54 poeng) har kun en gang vært svakere for Arsenal de 11 siste sesongene. Det var i 2012/13 (53 poeng). Da vant Arsenal seks av de åtte siste kampene, pluss to uavgjorte, og endte til slutt som nummer fire.

Wengers spillere er nødt til å prestere noe av det samme nå hvis Arsenal skal sikre Champions League-spill denne sesongen også, noe som har vært Wenger-garantien overfor eierne, tross kun to troféer (to FA Cup-titler) siden 2005.

Spurs foran - sist i 1995

Det vil heller ikke ta seg godt ut at Tottenham havner foran Arsenal på tabellen for første gang siden 1995, noe de ganske sikkert gjør nå. Tottenham er i øyeblikket 14 poeng foran Arsenal, med en kamp mer spilt.

Mot Crystal Palace gikk Arsenal - igjen - seg fast i sitt eget spill, og mer effektive Palace scoret ved Andros Townsend etter 17 minutter, ved Yohan Cabaye etter 63 minutter og på et omdiskutert straffespark ved Luka Milivojevic etter 68 minutter.

Arsenal klarte aldri å svare. Kampprogrammet er heller ikke enkelt de åtte siste kampene, med blant annet Tottenham, Manchester United og Everton på programmet, alle tre lag med selvtillit og god form.

Arsene Wenger står foran sin største utfordring.

Crystal Palace tok et langt steg mot ny kontrakt med seieren over Arsenal. Det er nå seks poeng ned til Swansea på 18. plass.



Arsenals poengfangst etter 30 serierunder (sluttplassering i parentes):

2006/07: 55 (4).

2007/08: 67 (3).

2008/09: 55 (4).

2009/10: 64 (3).

2010/11: 59 (4).

2011/12: 58 (3).

2012/13: 53 (4).

2013/14: 62 (4).

2014/15: 60 (3).

2015/16: 55 (2).

2016/17: 54 (?).