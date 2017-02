Nå er Klopp dårligere enn Rodgers i Liverpool: – De samme problemene

Etter 3-1-tapet mot Leicester har Brendan Rodgers' Liverpool passert Jürgen Klopps menn i antall poeng etter like mange serierunder.

Rodgers, som nå er i Celtic, tok 97 poeng på sine 55 første Premier League-kamper som Liverpool-manager. Etter gårsdagens 3-1-tap mot Leicester, det tredje nederlaget på de fem siste serierundene, blir Klopps Liverpool stående med 94 poeng etter like mange kamper. Det viser tall fra Bleacher Report.

På de første 54 kampene var Rodgers og Klopp like gode: 24 seirer, 16 uavgjort og 12 tap. 94 poeng. Nå har Rodgers «tatt ledelsen».

I Sportsnyhetene kan du se høydepunktene fra Liverpools 3-1-tap mot Leicester mandag kveld:

– Jeg ser ganske få forandringer på Liverpool fra den tiden, og jeg synes at det er de samme styrkene og de samme problemene i det Liverpool-laget. De har evnen til å slå hvem som helst hvis alle er med på leken, men de er så innmari avhengig av at hele laget fungerer, og så er de så utrolig enkle å score på. Sånn var det under Rodgers også, sier TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller.

Klopp: – Spiller for fremtiden vår

Han mener at mange kanskje har overvurdert Klopps Liverpool, men at de ligger akkurat der han forventet på tabellen.

– Jeg har hørt folk si at han har gjort det så veldig bra. Det som ikke kan overvurderes, er at han engasjerer. Liverpool trengte en energiinjeksjon før han kom, og det har han vært. Jeg forventet egentlig at de skulle ligge på femte- eller sjetteplass, så det er ikke så overraskende, sier Stamsø Møller.

Jürgen Klopp var svar skyldig etter tapet mot Leicester. Den tyske manageren hadde hatt to uker på å forberede kampen, og hadde blant annet tilbragt tid på La Manga for å lade opp. Likevel virket laget hans nærmest sjanseløse.

– Det var ikke bra nok i begynnelsen, det var ikke bra nok i midten, og det var ikke bra nok på slutten, sier Klopp etter kampen ifølge Liverpool Echo.

– Det er ingen grunn til at vi skal spille sånn nå. Du kan alltid finne unnskyldninger, men jeg er ikke ute etter å finne en unnskyldning. Vi har en uke på oss for å vise at vi kan reagere. Det er det vi må gjøre. Vi spiller for fremtiden vår. Jeg vil ikke være for seriøs, men det er sånn det er, sier Klopp til Sky Sports.

– Har nesten aldri sett ham sånn

Stamsø Møller ble overrasket over Klopps oppførsel etter 3-1-tapet. Han synes Klopp «virket sjokkert over hvor dårlige de var» og at han «var helt preget».

– Jeg har nesten aldri sett ham sånn. Han har alltid pleid å svare greit for seg, men nå sier han nærmest rett ut at spillerne ikke gjorde det han ba dem om. Han må nok ha en god del nye spillere til sommeren, og de burde begynne å signere spillere NÅ.

– Kan Klopps jobb i Liverpool være truet?

– Det må i så fall være hvis lederne i klubben viser at de er som andre ledere, at de ikke har peiling på fotball. Liverpool har ikke et godt nok lag og har ikke brukt nok penger til å vinne Premier League hvis ikke absolutt alt klaffer. Så hvis man skal kvitte seg med Klopp, så er det egentlig bare å tenke at man kan gi opp fotballen. Dessuten tror jeg nok at han sitter litt lengre på grunn av typen han er.

Liverpool ligger for øyeblikket på femteplass i Premier League, men sjetteplass Manchester United har en kamp mindre spilt og vil passere dem hvis de vinner den. I løpet av de fire neste rundene skal Klopps menn møte Arsenal (4. plass), Manchester City (3.) og Everton (7.) – tre kamper som kan avgjøre om det blir Champions League-fotball på Anfield neste sesong.