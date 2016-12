Moyes kritiserer «nye» Manchester United

To og et halvt år etter at David Moyes (53) fikk sparken i Manchester United kommer han med små stikk i retning sin gamle arbeidsgiver.

Klubben er nemlig ikke helt til å kjenne igjen, mener skotten som fikk sparken før han hadde sittet ett år i sjefsstolen for de røde djevlene.

– Manchester United var en klubb med flotte tradisjoner, tradisjoner hvor de valgte britiske managere. Den tradisjonen er nå borte. De var en klubb med tradisjoner for hvordan de brukte penger. De forsøkte ikke å konkurrere med alle slags klubber. De gjorde det de mente var riktig, og brukte penger deretter. Jeg kan også si at dét er blitt borte. Det har vært noen endringer i Manchester United, men det er veien de har valgt å gå, sier David Moyes til The Telegraph.

2. juledag returnerer han til Old Trafford. Moyes sier han ikke tror på noen fiendtlig reaksjon fra publikum når han kommer tilbake.

– Jeg har alltid fått en god mottakelse. Selv før jeg ble manager der, synes jeg Manchester United-supportere anerkjente folk som gjorde det bra. Jeg følte aldri på noe tidspunkt at jeg fikk kritikk på stadion, jeg tror folk var fullstendig klar over situasjonen.

Les også: Blottet for Manchester United-spillere på ekspertens årets lag

«The wrong one»

SAMARBEIDET: Klubblegende Ryan Giggs (høyre) fungerte som en av trenerne i David Moyes' (høyre) team i Manchester United. Foto: Andrew Yates , AFP

Moyes klarte aldri å skape begeistring etter at Sir Alex Ferguson ledet United til sitt hittil siste seriegull i 2013. Kallenavnet «the chosen one» ble til «the wrong one». Han ble lovet tid som manager. Det fikk han aldri. Da Moyes fikk sparken lå laget langt bak teten og hadde fortsatt flere poeng å spille om på tampen av 2014-sesongen.

Moyes skal ha fått nyheten om at hans dager var talte gjennom mediene. Ryan Giggs overtok ansvaret ut sesongen.

Siden Moyes pakket sakene og stakk fra treningsfeltet Carrington en april-dag i 2014 har han hatt et ikke altfor heldig opphold i spanske Real Sociedad. Også der måtte han ta sin hatt og gå.

Nå kan gamleklubben gjør en allerede vond situasjon verre for Moyes. Hans Sunderland ligger på nedrykksplass med fattige 14 poeng. 53-åringen overtok sjefsjobben i den klubben i juli i år.

Husker du? Ferguson i ny bok: Moyes var Uniteds sjettevalg

Trengte ikke vise at de hadde «baller»

Skotten har som alle andre registrert hvordan Manchester United i tur og orden har signert verdensstjerner under Louis van Gaal og José Mourinho. Selv «landet» Moyes bare Marouane Fellaini og Juan Mata.

Til denne sesongen har for eksempel overgangen til Paul Pogba sprengt alle grenser. Under van Gaal knuste United overgangsrekorden ved å hente angriperen Angel Di María.

– Selvfølgelig kjøpte de Eric Cantona den gangen og den beste forsvarsspilleren i Rio Ferdinand. Og de så etter spillere. Men Manchester United gikk aldri ut for å vise at de «har de største ballene». Manchester United gjorde det de trodde var til det beste for klubben. Alltid. Kanskje det har måttet endre seg. Men Sir Alex Ferguson gikk ut på markedet og kjøpte klokt og riktig i overgangsmarkedet, sier Moyes.

Les også: Mourinho sliter – helt på høyde med Moyes

Slik spilles Premier League-runden etter julaften:

26. desember: Watford - Crystal Palace (klokken 13.30). Fra 16.00: Manchester United - Sunderland, Swansea - West Ham, Arsenal - West Bromwich, Chelsea - Bournemouth, Leicester - Everton, Burnley - Middlesbrough. Klokken 18.15: Hull - Manchester City.

27. desember: Liverpool - Stoke (klokken 18.15).

28. desember: Southampton - Tottenham (klokken 20.45).