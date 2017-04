Moyes får gjennomgå etter trussel om å slå kvinnelig TV-reporter

David Moyes truet med å klaske til en kvinnelig TV-reporter etter 0-0-kampen mot Burnley for noen uker siden. «Utilgivelig», mener fotballprofil.

Det var BBC Newcastles reporter Vicki Sparks som, ifølge Independent, fremprovoserte det hissige Moyes-utspillet.

Etter at Moyes og hans Sunderland spilte 0-0 hjemme mot Burnley før den nylige landslagspausen, spurte Sparks om Moyes følte et ekstra press av at styreformann Ellis Short var til stede på tribunen. Sunderland-manageren ga et uforpliktende svar før kameraene gikk av, men da tordnet han mot TV-reporteren.

– Pass deg. Jeg kan fortsatt klapse til deg selv om du er en kvinne. Vær forsiktig neste gang du kommer inn her, sa Moyes ifølge Independent.

Lineker: – Utilgivelig

Fotballprofilen Gary Lineker har gått ut på Twitter og kritisert Moyes for behandlingen av reporteren.

– Moyes-hendelsen viser noen managerens tendens til å behandle intervjuere med den største forakt. Presset jobb. Godt betalt. Utilgivelig, skriver han.

Den kjente Times-journalisten Henry Winter går også hardt ut mot Moyes.

– Jeg har mye godt å si om David Moyes, men kommentarene hans mot en kvinnelig reporter er utilgivelige, skriver han på Twitter.

Beklaget seg

Avisen skriver at Sparks selv ikke skal ha rapportert hendelsen til Sunderland, men at hennes kolleger i BBC skal ha beskyldt Moyes for mobbing. Nå bekrefter TV-kanalen til Independent at manageren har unnskyld seg.

– Herr Moyes har beklaget til vår reporter og hun har akseptert unnskyldningen, sier en talsperson for BBC til avisen.

En talsperson for Sunderland sier til Daily Star:

– Moyes og reporteren snakket sammen i ettertid, og saken ble løst på en vennlig måte.

Den tidligere Manchester United-manageren er under stort press i Sunderland, som ligger på sisteplass i Premier League med ni serierunder igjen å spille. Klubben har hele åtte poeng opp til trygg plass etter å ha spilt fem strake kamper uten seier.

Og med Arsenal, Manchester United og Chelsea blant de gjenværende motstanderne, så skal det godt gjøres å redde Sunderland fra nedrykk.