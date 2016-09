Mourinho slår tilbake – mener Pogba-kjøpet ikke er størst i Premier League

José Mourinho (53) svarer på kritikken mot Paul Pogba (23). Manchester United-sjefen mener andre Premier League-kjøp er en mye større ting enn Pogba-investeringen.

Paul Pogba kostet United 89 millioner pund, på godt norsk én milliard kroner, og franskmannen fikk dermed merkelappen «verdens dyreste fotballspiller».

Flere svake Pogba-kamper har fått kritikerne på banen, og det «høres» i Manchester når den skeptiske stemmen tilhører midtbanelegendePaul Scholes.

Men United-manager José Mourinho ber 23-åringen glemme prislappen. Mourinho sier også at mindre klubber «har gjort en større handel» enn Uniteds milliardhandel.

– Du innser at når andre klubber betaler 20,30, 40 (millioner pund), så er det er en mye større ting enn de United gjorde, og jeg ønsker bare at Paul skal glemme det og spille fotballen sin, sier Mourinho ifølge Daily Mail.

– Blir målt mot Gerrard



Han begrunner det hele med at man må se på forholde mellom hva man betaler og klubbens inntekter. Mourinho kommer også med flere grunner til at Pogba fortsatt ikke helt er der han skal være: En lang sommer med EM-finale, ingen pre-season og ferie tett opp mot Premier League-starten.

– Det er normalt at man etter den første kampen får litt motgang, men jeg har full tillit til ham og vet hvilken spiller han er.

Sky Sports-ekspert Jamie Carragher beskrev Pogba som en skolegutt etter tapet mot Manchester City – en som løp over alt uten mål og mening. Han var «aldri» der han skulle være.

I sin spalte i Daily Mail skriver Carragher at Pogba ikke skal måles mot magikere som Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Gareth Bale.

– Størrelsene Pogba vil bli målt mot er Steven Gerrard, Frank Lampard og Yaya Touré, tre av Premier Leagues mest dominante midtbanespillere. De scoret mål, leverte assists, vant kamper på egenhånd og drev lagene sine til trofeer, skriver

Carragher mener at de tre spillerne fikk problemer da de spilte som en av to sentrale midtbanespillere – og at de blomstret i friere roller.

– Den Pogba jeg så for Juventus kunne løpe fritt og skape kaos fordi han hadde Andrea Pirlo og Claudio Marchisio til å støtte ham, beskytte ham og hjelpe ham.