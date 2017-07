Mourinho satser på 15 år på Old Trafford

Han har aldri hatt mer enn tre sammenhengende år i én klubb. Nå melder José Mourinho seg klar for lang og tro tjeneste for Manchester United.

Siden Sir Alex Ferguson i 2013 ga seg som manager i Manchester United etter 27 år i rollen, har tre personer forsøkt å videreføre skottens suksess.

Nå er José Mourinho i mangerrollen. Han ønsker å gjeninnføre stabiliteten som var under Fergusons tid i klubben.

– Jeg vil si jeg er klar for de neste 15 årene her. Hvorfor ikke, sa portugiseren i et intervju med ESPN.

Mourinhos stjernesignering Romelu Lukaku markerte seg med scoring natt til tirsdag:

Umulig å gjenta Fergusons karriere

Mourinho har aldri tidligere i sin karriere vært mer enn tre sammenhengende år i en klubb, men nå kan det virke som han er klar for å slå seg til ro i Manchester.

– Denne klubben var i så mange år ledet av Alex Ferguson. Folk ble vant til det og alle kunne se hvor mye suksess den stabiliteten førte med seg.

I sin første sesong som Manchester United-manager vant Mourinho både ligacupen og europaligaen.

– Nå er det mitt andre år her og forhåpentligvis kan jeg gi klubben stabiliteten den søker. Jeg vil gjøre mitt beste for å gjøre meg fortjent til å bli her.

Han erkjenner imidlertid at Fergusons 27 år i én og samme klubb er en bedrift det blir vanskelig å gjenta.

– Sir Alex Fergusons karriere er unik. Jeg tror ikke det er mulig å gjenta det, sa Mourinho.

Manchester United har ikke vunnet Premier League siden Ferguson ga seg i 2013. Akkurat nå er klubben på oppkjøringsturné i USA hvor laget spiller treningskamper. Torsdag står byrival Manchester City på motsatt banehalvdel i Houston.

