Mourinho raste mot kampoppsett: – Ikke menneskelig

(Manchester United - Swansea 1-1) Selv om Manchester United tok ledelsen på en svært omdiskutert straffescoring, klarte gjestene fra Wales å svare. Det betyr at José Mourinho og hans menn fortsatt sliter i jakten på en topp fire-plassering.

I tillegg måtte portugiseren se at Luke Shaw og Eric Bailly gikk av banen underveis. Skadelisten i de bakre rekker begynner å bli uhyre lang. Fra før er Chris Smalling, Phil Jones og Marcos Rojo alle ute.

– Vi mistet spillere og vi mistet poeng, så ja, dette var en dårlig dag, oppsummerer Mourinho, ifølge BBC.

– Vi så ikke trøtte og utslitte ut, vi er trøtte og utslitte. Det er den niende kampen i april. Det er ikke menneskelig. Vi har en tropp på 22 mann som nå teller 13 eller 14 spillere. Spillerne er veldig slitne, sier Manchester United-manageren, som allerede torsdag kommende uke reiser til Spania og første semifinale mot Celta i Europa League.

Jakten fortsetter



Han vet like godt som alle andre at kampen mot nedrykkstruende Swansea var en alle tiders mulighet til å snike seg inn på en tredjeplass på tabellen, foran både Liverpool og Manchester City før de to lagene skal i aksjon senere i dag og i morgen.

Selv om Manchester City på mange måter har kontroll på sin egen skjebne i sesonginnspurten, hadde Liverpool én kamp til gode på Manchester United. Tre poeng ville bety at José Mourinho & co. ville sneket seg ett poeng foran.

Slik skulle det ikke gå. Det endte 1-1 på Old Trafford søndag formiddag. Dermed er de røde djevlene avhengig av poengtap fra ett av de to lagene, samtidig som de selv leverer nok seire i løpet av de siste fire serierundene i årets Premier League.

Falt lett



Det store samtaleemnet etter en sjelden tam omgang var Marcus Rashford. Mens David de Gea gjorde et par store redninger før pause, og Anthony Martial og Jesse Lingard noterte seg for en halvsjanse hver, skaffet Uniteds 19-årige spisstalent en straffe av det svært omdiskuterte slaget.

Unggutten gikk i bakken inne i 16-meteren på overtid av førsteomgang. Da vartet Manchester United til gjengjeld opp med et praktangrep. Etter hvert ble Lingard spilt fri i mellomrommet.

Han fant Rashford bak Swanseas bakre firer. I duell med keeper Lukasz Fabianski gikk stjerneskuddet i bakken. Kontakten med keeperen var minimal og TV-bildene viste at det trolig aldri skulle vært blåst.

Kalt «patetisk»



– Dette er filming. Det burde vært gult kort til Rashford og utspill fra keeper, konkluderte TV 2-ekspert Erik Thorstvedt på kanalens Premier League-sending. Han fikk full støtte av Brede Hangeland, som gikk enda lengre.

– Det er patetisk av Rashford. Det er engelskmennenes egen mann. Hadde det vært en spanjol eller italiener, hadde han blitt slaktet fullstendig. Det er en skandaløst dårlig avgjørelse av dommeren, sa den tidligere England-proffen.

Straffe ble det uansett. Wayne Rooney tok plass på ellevemetersmerket, sendte Fabianski den ene veien, og ballen den andre. 1-0 var et faktum. Det var Rooneys 252. scoring for klubben, og ifølge statistikktjenesten Opta har 31-åringen nå scoret i 150 forskjellige Premier League-kamper. Kun den tidligere målkongen Alan Shearer er bedre. Han har nettet i 190 forskjellige kamper.

Utlignet etter frisparkperle



Selv om Swansea aldri klarte å komme opp på nivået de hadde inne i den første omgangen, fikk de i det minste scoring etter hvilen.

Wayne Rooney taklet en Swansea-spiller like utenfor 16-meteren og gjestene fikk korrekt frispark. Gylfi Sigurdsson tok plass ved ballen og noen sekunder senere skrudde islendingen ballen rett i krysset – fullstendig utagbart for keeper de Gea.

Selv om vertene la Swansea under et visst trykk de siste ti minuttene klarte aldri United å ta ledelsen igjen, og de må nå stole på at både Manchester City og Liverpool feiler i poengjakten de neste ukene.

VG utvider saken.