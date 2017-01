Mourinho pekte ut Nordtveit som svakt punkt - så avgjorde United kampen

(West Ham - Manchester United 0-2) En omstridt utvisning, to avgjørende bytter og en offside-plassert Zlatan Ibrahimovic (35) var hovedingrediensene da Manchester United vant for sjette gang på rad i Premier League.

José Mourinhos utgave av De røde djevlene har fått opp seiersdampen for alvor.

I en kamp med nok av omdiskuterte situasjoner plukket Mourinho ut kampens eneste nordmann som et sårt punkt i West Ham-laget.

– Denne Nordtveit-gutten spilte 90 minutter for 48 timer siden. Han hadde Jesse Lingard på sin side i første omgang og måtte løpe og løpe, sa Mourinho, som mente at Marcus Rashford ville utnytte slitne, norske bein.

Dermed satte han inn Rashfords kvikke føtter på venstrekanten, noe som ga umiddelbar avkastning.

Det gjorde 19-åringen, som kjørte karusell med nordmannen før han satte opp Juan Mata som satte 1-0.

Dommeren i hovedfokus

I oppgjøret mot West Ham klarte imidlertid dommer Mike Dean å stjele all oppmerksomhet. Først sørget han for at West Ham måtte spille 76 minutter med ti mann.

Det skulle hjemmelaget aldri trengt å gjøre.

Så godkjente dommerteamet den avgjørende 2-0-scoringen til en offside-plassert Ibrahimovic.

Det målet skulle bortelaget aldri fått godkjent.

– Kjør på med videodømming. Enda en feil. Ibrahimovic øker til 2-0 i offside-posisjon, meldte The Times-journalist Henry Winter på sin Twitter.

Men da målet ble godkjent ble det nært umulig for Håvard Nordtveit West Ham å stoppe seierstoget Manchester United på veien inn til sin sjette strake ligaseier.

Da Liverpool snublet mot Sunderland tidligere mandag er plutselig avstanden opp til annenplass i Premier League på fem poeng.

Omstridt utvisning

Det var ikke ufortjent at United forlenget antallet kamper uten tap i alle engelske turneringer til 13 - for første gang siden Alex Ferguson ledet laget våren 2013 -, men hjemmelaget hadde all grunn til å føle seg snytt.

Allerede i det 14. minutt havnet dommer Mike Dean på hjemmefansens svarteliste. Mannen som fikk tyn for ikke å vise ut Evertons Ross Barkley mot Liverpool i desember, viste ut Sofiane Feghouli.

Phil Jones og Feghouli gikk taklende inn i duell om ballen. Førstnevnte fikk tåa på ballen, og Feghouli deiset inn i en allerede liggende Jones.

For sent inne, men ingen knotter. Et klart frispark, men rødt kort?

Neppe.

– Jeg syns det er vanskelig å si noe om det røde kortet. Jeg var for langt unna og har ikke sett det på TV, sa Mourinho etter kampen.

– Det er et absurd rødt kort. Latterlig avgjørelse, meldte Gary Lineker om Mike Deans avgjørelse.

To mål et på et kvarter

Men den franskfødte, algeriske midtbanespilleren måtte ut, og West Ham fullførte kampen med en mann mindre.

Slaven Bilic la om til 4-5-0 og forsøkte å stenge igjen bakover.

Innbytterne Marcus Rashford og Juan Mata visste imidlertid å finne plass etter 63 minutter. Førstnevnte driblet bort Håvard Nordtveit to ganger på venstrekanten før han slapp inn i feltet.

Der ventet Juan Mata, som prikket inn 1-0.

Et kvarter senere endte en retur i føttene til Ander Herrera. Spanjolen forlenget ballen til Ibrahimovic, som enkelt økte til 2-0 fra ti meter. Imidlertid i offside.

