Mourinho om sitt hotelliv i Manchester: – En katastrofe

Manchester United-manager José Mourinho (53) har utfordringer både på banen og hjemme i hotellsuiten i industribyen.

José Mourinho hadde en beintøff tur til London i helgen, hvor han så sitt Manchester United bli knust 4-0 av Chelsea. Med 14 poeng på ni kamper i Premier League er seriestarten til Mourinho en blåkopi av David Moyes for tre år siden. Og temperaturen kan virkelig skrus opp om de i tillegg ryker ut mot byrival Manchester City i ligacupen hjemme på Old Trafford i kveld.

Ifølge The Mirror er ikke Mourinho helt fornøyd med Manchester-livet for øvrig heller:

– For meg er det en katastrofe. Noen ganger har jeg lyst til å gå meg en tur ut, men det kan jeg ikke. Jeg ønsker å krysse broen og gå på restaurant, men jeg kan ikke. Det er trist, sier han til avisen.

Mourinho bor i en toppsuite på eksklusive Lowry Hotel, og fotografer henger rundt der hver eneste dag.

Savner familien

Samtidig som det plager manageren, savner han familien sin. Kona Tami og barna Matilde og José Jr. bor fortsatt i London.



– Jeg vet ikke om jeg kommer til å kjøpe meg et hus. Datteren min fyller 20 til uken, sønnen min blir 17 om noen måneder. De lever et stabilt liv. De er i en alder der de ikke følger etter meg slik de gjorde før. For første gang lever familien på ulike steder. Vi får se hvordan vi takler situasjonen, sier han.

Han utelukker ikke å gjøre som City-manager Pep Guardiola, nemlig å kjøpe en leilighet. Men da er det et annet problem som dukker opp.

– Hvis jeg finner en leilighet, med kort vei til en garasje så kan jeg kanskje gjøre det, men jeg kan ikke lage mat, spøker United-manageren.

– Det er en finale

Da lagene møttes i ligaen tapte Mourinho og United 2-1 etter scoringer fra Kevin de Bruyne og Kelechi Iheanacho. Trolig vil begge managere rotere kraftig på lagene og gi flere unge spillere sjansen.

Kampprogrammet er tett med både Premier League-fotball, ligacup og internasjonalt spill, og Guardiola kommer antakelig til å hvile en del spillere. Men han bedyrer at han ikke tar lett på kampen.

– Jeg tror alle kan være enig om at dette ikke er den største turneringen, men vi forbereder oss for at denne kampen skal vi vinne. Jeg forventer at de spillerne som slipper til skal gjøre sitt beste. Det er en finale, sier Guardiola.

