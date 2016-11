Mourinho med endringer «hver» kamp: – Han famler

Manchester United ligger tynt an både i serien og har kniven på strupen i europaligaen. Problemet kan ligge i alle endringene på laget.

På de 12 første seriekampene har Manchester United-manager José Mourinho spilt med elleve forskjellige startellevere. Kun én gang har Mourinho spilt med samme lag. Han har i tillegg brukt 24 forskjellige spillere, av totalt 28 tilgjengelige spillere i troppen.

Det er kun Sergio Romero, Sam Johnstone, Alex Tuanzebe og Bastian Schweinsteiger som ikke har spilt en seriekamp for De Røde Djevlene denne sesongen. Det overrasker ikke Premier League-kommentator Øyvind Alsaker.

– Det er ingen tvil om at Mourinho ennå ikke vet hva som er hans beste lag. Det har vært voldsomt mye eksperimenting, sier Alsaker.

Han trekker spesielt frem hvordan spillere som Wayne Rooney, Juan Mata, Ander Herrera og Michael Carrick som har vært helt ute av laget, før de nå er inne i varmen igjen.

– Det har vært så mange underlige meldinger. Som med Schweinsteiger, der han først sa at han var alt for dårlig før han tok han opp i førstelaget igjen. Han er jo en spillertype som nesten alle lag trenger, sier den erfarne kommentatoren, før han legger til:

– Jeg skjønner ikke hvorfor han famler så mye.

Manchester United så bedre ut i helgen med en god prestasjon mot Arsenal. Der ble gjestene reddet av en sen Olivier Giroud-scoring.

Likt som van Gaal

– Det er det samme som vi så hos Louis van Gaal. Alle disse endringene og spillere som blir flyttet fra posisjon til posisjon. Ángel Di María som spilte indreløper, så sentralt og så spiss, sier Alsaker.

Louis van Gaal hadde også elleve forskjellige lagoppstillinger på sine 12 første kamper forrige sesong. I sin første sesong hadde han ikke samme lagoppstilling én eneste gang på sine 12 første kamper.

En annen som drar sammenligninger mellom Mourinho og van Gaal er nederlenderen Daley Blind. Han mener begge er «fantastiske managere».

– Jeg lærer masse fra Mourinho hver eneste dag. Han er ganske lik van Gaal når det kommer til forpliktelsene til laget. De pleide jo å jobbe sammen, så det er sikkert ikke tilfeldig, sier Blind ifølge Sky Sports.

– Men filosofien hans er litt annerledes enn van Gaal. Han er veldig direkte, alt handler om å vinne.

Mkhitaryan ute i kulda

Henrik Mkhitaryan imponerte mange i et av Tysklands beste lag, Borussia Dortmund. Han spilte 88 kamper og scoret 23 mål for gultrøyene. Siden han kom til Manchester United har han hatt tre innhopp og en kamp fra start i Premier League. Etter fjerde serierunde mot Manchester City har han ikke spilt ett minutt i serien. Etter Arsenal-kampen avslørte Mourinho hva han hadde sagt til den armenske landslagsspilleren.

– Jeg fortalte ham at Arsenal-kampen ikke var den rette for ham. Å få ti eller tyve minutter fra benken er ikke det han behøver. Han trenger mindre press og enklere forhold for å prestere. Han trenger en god opplevelse og en hel kamp, i det minste en hel omgang, fortalte Mourinho ifølge The Guardian.

Det er ventet at Mkhitaryan får starte kampen mot Feyernoord torsdag.

– Han har jo ikke tempoet inne ennå. Han danset rundt mot City som om han hadde all verdens tid. Han må nok fases inn i det laget, sier Alsaker.

Kampen er svært viktig for Mourinho og United. To seire og to tap har det blitt på de fire første kampene. Feyenoord og Fenerbache har begge syv poeng, mens United følger på plassen bak med seks.

United har til tross for å ha skapt mange sjanser, slitt med å score og Feyenoord har kun sluppet inn to mål på fire kamper.