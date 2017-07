Mourinho kårer Tottenham til overgangsvinneren

Manchester United, Chelsea og Manchester City har brukt over én milliard kroner på nye spillere. Tottenham har ikke brukt en eneste krone.

Likevel mener Manchester United-manager José Mourinho at det er Spurs-manager Mauricio Pochettino som har størst grunn til å smile etter at overgangsvinduet har vært åpent i nær fire uker.

– Alle snakker om investeringene til Manchester City, men det er et annet lag som jeg mener har gjort den beste investeringen. Det er Tottenham. De har vel brukt nøyaktig null pund, har de ikke? sier Mourinho til The Telegraph.

Det har han helt rett i. Tottenham og Stoke er de eneste Premier League-klubbene som ikke har åpnet lommeboken så langt i sommer.

Mourinhos stjernesignering er den belgiske kraftspissen Romelu Lukaku:

– Vi har ikke den beste troppen



Den portugisiske stjernemanageren mener at det å beholde stammen i laget som ble nummer to i Premier League forrige sesong, gjør Tottenham til vinnere på overgangsmarkedet.

– De har beholdt alle de vil beholde. Dele Alli, Harry Kane, Toby Alderweireld og Eric Dier. I tillegg solgte de Kyle Walker til City, og jeg tror de ville selge. De mener sannsynligvis at Trippier er like god, og i tillegg er han yngre enn Walker, sier Mourinho, som mener overgangssummen på 460 millioner kroner for høyrebacken er nok en grunn til å rose Tottenham.

Mourinhos Manchester United har brukt 1,05 milliarder kroner på Romelu Lukaku og Victor Lindelöf denne sommeren.

– Jeg synes ikke vi bør være favoritter til å vinne tittelen, men vi er blant kandidatene. Vi har ikke den beste troppen. Mens noen klubber har åtte-ni spillere som er blant de beste i verden, så har vi kanskje noen få, mener Mourinho.

Chelsea har på sin side brukt 1,26 milliarder kroner, med Alvaró Morata (600 millioner), Tiemoue Bakayoko (350 millioner) og Antonio Rüdiger (310 millioner) som sommerens store signeringer så langt.

Ingen er imidlertid i nærheten av Manchester Citys pengebruk. Benjamin Mendy (540 millioner), Kyle Walker (460 millioner) og Bernardo Silva (44 millioner) er noen av overgangene som bidrar til en totalsum på 211,65 millioner pund dette overgangsvinduet.

Landslagsspiller Bjørn Maars Johnsen kjenner til United-signeringen Victor Lindelöf, ettersom han benyttet muligheten til å score to ganger da han spilte mot ham:

Styreleder i Tottenham, Daniel Levy, sier følgende om hvittrøyenes overgangsstrategi:

– Treneren vår har stor tro på akademiet vårt. Så om vi ikke finner en spiller som vi mener kan utgjøre en stor forskjell, så gir vi heller en av våre unge gutter muligheten, sier Spurs-sjefen til BBC.

– Vi har en plikt til å styre klubben på en bærekraftig måte. Noe av det som skjer for øyeblikket gjør det umulig å drive fornuftig. Noen bruker 200 millioner pund mer enn de tjener, man kan ikke fortsette slik, sier Levy.

– Vi er fortsatt ikke der at vi har funnet en spiller som vi har lyst til å kjøpe uten å ha råd, opplyser Levy.

