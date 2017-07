Mourinho ikke fornøyd med overgangsvinduet

Manchester United-manager José Mourinho sier han er ikke er fornøyd med sommerens overgangsvindu til nå.

Klubben står for overgangsvinduets dyreste overgang foreløpig, etter at de betalte over 800 millioner kroner for Everton-spissen Romelu Lukaku. Likevel er ikke portugiseren helt fornøyd.

– Vi ønsker alltid mer. Vi føler alltid at det er rom for å forbedre, og jeg kan ikke si at jeg er fornøyd med overgangsvinduet vårt ennå, sier Mourinho til ESPN.

United har også hentet den svenske midtstopper Victor Lindelöf fra Benfica for over 300 millioner kroner.

Mourinho og co har vært tett linket til Inter-kanten Ivan Perisic, Chelseas Nemanja Matic og Tottenhams Eric Dier. Uten at noen overgang har kommet i land.

Vil bli lenge



Siden Sir Alex Ferguson i 2013 ga seg som manager i Manchester United etter 27 år i rollen, har tre personer forsøkt å videreføre skottens suksess.

Nå er José Mourinho i mangerrollen. Han ønsker å gjeninnføre stabiliteten som var under Fergusons tid i klubben.

– Jeg vil si jeg er klar for de neste 15 årene her. Hvorfor ikke, sa portugiseren i et intervju med ESPN.

Mourinhos stjernesignering Romelu Lukaku markerte seg med scoring natt til tirsdag:

Umulig å gjenta Fergusons karriere

Mourinho har aldri tidligere i sin karriere vært mer enn tre sammenhengende år i en klubb, men nå kan det virke som han er klar for å slå seg til ro i Manchester.

– Denne klubben var i så mange år ledet av Alex Ferguson. Folk ble vant til det og alle kunne se hvor mye suksess den stabiliteten førte med seg.

I sin første sesong som Manchester United-manager vant Mourinho både ligacupen og europaligaen.

– Nå er det mitt andre år her og forhåpentligvis kan jeg gi klubben stabiliteten den søker. Jeg vil gjøre mitt beste for å gjøre meg fortjent til å bli her.

Han erkjenner imidlertid at Fergusons 27 år i én og samme klubb er en bedrift det blir vanskelig å gjenta.

– Sir Alex Fergusons karriere er unik. Jeg tror ikke det er mulig å gjenta det, sa Mourinho.

Manchester United har ikke vunnet Premier League siden Ferguson ga seg i 2013. Akkurat nå er klubben på oppkjøringsturné i USA hvor laget spiller treningskamper. Torsdag står byrival Manchester City på motsatt banehalvdel i Houston.