Mourinho helt på høyde med Moyes

José Mourinho føyer seg – foreløpig – inn i rekken av managere som ikke får skikk på Manchester United. Seriestarten hans i rødt er en blåkopi av David Moyes for tre år siden.

Etter det ydmykende 4-0-tapet for gamleklubben Chelsea ser bildet etter ni seriekamper ganske så likt ut som da Moyes var førstemann ut i øvelsen å styre Manchester United etter Alex Ferguson.

Mourinho 2016: 14 poeng, 4 seire, 2 uavgjorte, 3 tap, målforskjell 13–12.

Moyes 2013: 14 poeng, 4 seire, 2 uavgjorte, 3 tap, målforskjell 14–12.

Mourinho-starten er klart svakere enn de 19 poengene Louis van Gaal sto med etter ni seriekamper i fjor og så vidt bedre enn nederlenderens katastrofestart i 2014. David Moyes fikk sparken allerede etter 34 seriekamper våren før.

– Mourinho kan ikke ha forventet at ting ville gå så dårlig da han overtok på Old Trafford, og har en enorm jobb foran seg, sier Alan Shearer i The Sun. Han har aldri sett Mourinho så flau.

TØFF TID: José Mourinho får gjennomgå omtrent like tøft av engelsk presse i dag som mot Antonio Conte og Chelsea i går.

Mannen med 293 Premier League-mål fortsetter:

– Louis van Gaal brukte en formue , Mourinho har gjort det samme, og det er dette United sitter igjen med? Noe av det mest bekymringsfulle er at spillerne ikke leverer som man kunne forvente, og ti måneder etter Chelsea så er det et bekymringsfullt ekko fra den tiden. Jeg påstår ikke at han er på vei ut eller noe – bare at han må finne en gjeng med spillere som vil gi svette og blod for ham i United-trøya.

Mourinho blir imidlertid tatt i forsvar i Gary Neville.

– Det er en stor jobb å gjøre for United, men som en United-fan er jeg ikke bekymret. Jeg trodde at laget ville være bedre tidligere i sesongen, kanskje tanken var at Mourinho skulle gi en stor innflytelse med en gang. Men ser man på kampen i dag, så ser man at dette ikke er et Mourinho-lag i det hele tatt, sier den tidligere så suksessfulle United-backen til Sky Sports.

Chelsea-smellen var José Mourinhos verste tap gjennom 222 kamper i Premier League.

– Utskjellingen av Antonio Conte like etter kampslutt ble helt klart gjort for å ta bort oppmerksomhet fra en kaotisk United-prestasjon etter mange feil, spesielt fra Chris Smalling, skriver anerkjente Henry Winter i The Times.

Stopperen presterer å få bunnkarakteren 0 på spillerbørsen til United-kjennerne i Manchester Evening News.

Men flere i Manchester Uniteds stjernegalleri sliter blytungt.

Det har stoppet helt opp for Zlatan Ibrahimovic. Svensken har ikke scoret på fem Premier League-kamper. Zlatan har bare fått ballen mot mål mot Zorya i Europa League siden ligascoringen mot Manchester City 10. september.

MÅLTØRKE: Zlatan Ibrahimovic har ikke scoret seriemål på halvannen måned. Foto: Eddie Keogh , Reuters

– Zlatan Ibrahimovic, som ser utslitt og statisk ut, burde enten flyttes til 10'errollen eller flyttes ut av laget, skriver anerkjente Henry Winther i The Times.

Svensken møter ifølge The Mirror tung kritikk fra Ryan Giggs etter at han snakket hyggelig med Chelseas målscorer Fary Cahill etter matchen.

– Om du taper 4–0 så takker du motstanderne for kampen, takket supporterne og så går du av banen. Man blir ikke igjen på banen, bytter trøyer og ler med laget som nettopp har slått deg, sier United-legenden som assisterte både Louis vang Gaal og David Moyes.

Zlatan Ibrahimovic har ikke opplevd fem ligakamper uten scoring siden han lå i konflikt med Pep Guardiola i Barcelona våren 2010. Men 34-åringen avsluttet sist sommer også karrieren som svensk landslagsspiss med fem målløse kamper.