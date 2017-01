Mourinho åpner for Rooney-overgang til Kina

Manchester United-manager José Mourinho vil ikke stå i veien for Wayne Rooney hvis spilleren vil dra til Kina.

– Jeg tror han har mer å bidra med for oss, men du kommer til et punkt i karrieren der det er opp til deg, sier José Mourinho ifølge ESPN.

Rooney kom inn fra benken og reddet et United-poeng med sin frispark-utligning fire minutter på overtid mot Stoke på lørdag. Samtidig ble han tidenes mestscorende Manchester United-spiller takket være sitt 250. mål for klubblaget, som sendte ham forbi Sir Bobby Charlton på toppscorerlisten.

– Det er hans avgjørelse

Lørdagens innhopp var Rooneys åttende for sesongen. Det betyr at halvparten av hans 16 Premier League-opptredener har kommet som innbytter. 31-åringen er kanskje ikke det han en gang var, og spekulasjonene om en overgang til pengesterke Kina går sin gang i britiske medier.

– Kunne noen vært kritiske til Zlatan Ibrahimovic i fjor sommer hvis han bestemte seg for å dra til Kina eller USA? Kunne noen vært kritiske til en fyr med en så utrolig karriere? Nei, og jeg mener det er det samme med Wayne. Han eier sitt liv, han eier sin karriere. Det handler om ham og familien hans. Det er hans avgjørelse, sier Mourinho.

Profiler som Oscar, Carlos Tévez og Axel Witsel har denne vinteren signert gullkantede avtaler med styrtrike kinesiske klubber. Diego Costa og Radamel Falcao er blant stjernene som har blitt sterkt linket til fotballens nye pengeparadis. Mange er kritiske til utviklingen – José Mourinho er ikke en av dem.

– Jeg liker ikke å være kritsk til spillere som drar til Kina. Det er deres liv, deres organisering av livet og karrieren. Pengesummene er enorme og erfaringen kan også være veldig interessant. Jeg vet at noen av mine kolleger tror de er viktigere enn de er, de er kritiske til andre folks liv. Jeg er ikke den typen fyr. Jeg mener at alle er ansvarlige for sine egne liv. Derfor er jeg ikke kritisk til noen, sier Mourinho ifølge The Guardian.

Og fortsetter:

– Men i Waynes tilfelle har jeg ingen anelse. Han har aldri nevnt noe for meg. Dere blir nødt til å spørre ham. Fremtiden tilhører ham. Han bestemmer selv hvordan han vil avslutte karrieren sin og hvordan han vil nyte den siste delen av karrieren sin.

Svennis: – Hvorfor ikke?

Svenske Sven-Göran Eriksson, Englands landslagstrener fra 2001 til 2006, er en av dem som mener Rooney bør avslutte karrieren sin i Kina. Kanskje ikke så overraskende, etersom «Svennis» selv er trener i kinesiske Shenzen FC og har vært i kinesisk fotball siden 2013.

– China er i dag et fantastisk sted å bo. Hvis du aldri har vært i Kina vil du ikke tro dine egne øyne når du kommer hit. Og jeg er sikker på at Rooney kunne spilt for hvilket som helst lag her, sier Eriksson.

– Han må ta den avgjørelsen sammen med familien sin og agenten sin og så videre, men hvorfor ikke?

