Mourinho åpner døren for ny Zlatan-kontrakt

Zlatan Ibrahimovic (35) ble frigitt av Manchester United, men nå kan Jose Mourinho ha gjort en helomvending.

Manchester Uniteds portugisiske manager Jose Mourinho møtte fredag kveld pressen for første gang på amerikansk jord. De røde djevlene er for tiden i USA for årets sommerturné i oppladning til den kommende sesongen.

Den sesongen så ikke ut til å inneholde en Zlatan Ibrahimovic i den røde trøyen, men nå kan det gå mot et forlenget opphold på Drømmenes Teater for supersvensken.

– Det er mulig han blir. Han er åpen for det. Han var ikke fornøyd med måten han avsluttet sesongen på, sier Mourinho om Ibrahimovic, som ventes tilbake i spill i desember.

– Døren står åpen



Målmaskinen Zlatan kom til Manchester United forrige sommer, og ble klubbens toppscorer gjennom sesongen med 28 mål i alle turneringer. En alvorlig kneskade mot Anderlecht i april satte ham i midlertid ut av spill, som blant annet førte til at han ikke fikk spille Europa League-finalen mot sin gamle arbeidsgiver Ajax.

– Vi ønsket å være åpne og ærlige med Zlatan, slik at han kunne gjøre sitt eget valg, i tilfelle han ønsket å forlate klubben. Derfor ble det ikke ny kontrakt. Nå har han imidlertid fått tid til å tenke, føle og bestemme seg for hva han vil gjøre, og han ønsker å spille på det høyeste nivået, sier Mourinho til pressekorpset i Los Angeles.

Torsdag rapporterte ESPN at den storvokste svensken vil innen kort tid komme med «en stor offentliggjøring» rundt egen fremtid. Hva det kan være gjenstår å se, men det er mye som tyder på at Mourinho vil at den offentliggjøringen skal være at han fortsetter karrieren på Drømmenes Teater.



– Døren står åpen for ham. Han kan kjempe seg tilbake fra skaden og fortsetter være en av oss. Old Trafford og Carrington står til hans disposisjon. Slik får alle muligheten til å ta et valg sammen, som gjør alle fornøyde, sier Mourinho før han legger til:

– Hvis det valget er å bli hos oss til desember, så hvorfor ikke? Hvorfor ikke vente på en så god spiller som gav oss så mye?

Ønsker flere signeringer



I slutten av juni ble svensken frigitt av klubben, og en United-retur så mer eller mindre helt usannsynlig ut for noen dager siden da Manchester United signerte Romelu Lukaku fra Everton. Den belgiske kraftspissen har også fått trøye nummer ni, som tidligere ble bært av ingen ringere enn Ibrahimovic.

Natt til søndag skandinavisk tid kan Lukaku få sine første minutter i den røde trøyen, da Manchester United møter Los Angeles Galaxy til treningskamp.

– Han kommer hit på riktig tidspunkt i karrieren. Han er fortsatt ung, men har flere års erfaring i Premier League. Vi har gode alternativer og gode spillere, men manglet en klar nummer ni. Vi mente det var Romelu, sier United-sjefen.

Mourinho ønsket ikke å svare spesifikt på spørsmål angående Nemanja Matic, som skal være ønsket av United, men sa følgende om overgangsvinduet:

– Vi har ikke lukket døren. Vi er ikke fornøyd med bare Lukaku og Lindelöf. Vi ønsket oss fire spillere, så jeg vil si at halve jobben er gjort. Vi trenger to spillere til, minst én.

Manchester United skal på sin sommerturné spille mot nevnte LA Galaxy, i tillegg til Real Salt Lake, Manchester City, Real Madrid, Barcelona og Sampdoria. I tillegg kommer de røde djevlene til Oslo for å møte Vålerenga.

PS! Ibrahimovics' landsmann, og Uniteds nysignering Victor Lindelöf har fått draktnummer to.