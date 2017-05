Mener King kan koste 450 millioner i sommer

Joshua King (25) har scoret 15 mål i Premier League denne sesongen. Det vil koste en formue å lokke ham vekk fra Bournemouth, tror lokal ekspert.

– Han er veldig ettertraktet nå. De siste månedene har han vært helt der oppe blant de aller beste spissene i Premier League. Han viser at han er en spiss i toppklasse, så det vil definitivt være stor interesse for ham i overgangsvinduet, sier Paul McNamara, som dekker Kings klubb tett for lokalavisen Bournemouth Daily Echo.

– Hvor mye vil det koste å kjøpe ham i sommer?

– Det vil være veldig, veldig dyrt. Tidligere denne våren ble han koblet til West Ham, og det var snakk om 25 millioner pund (280 mill. kroner). Nå er han nok enda dyrere. Han har scoret på store stadioner, i viktige kamper og under stort press, sier McNamara og fortsetter:

– Hvis en spiss hadde scoret like mange mål som King i en klubb som Atlético Madrid, ville alle snakket om en pris på 35 til 40 millioner pund (390-450 mill. kroner). Så hvorfor vil ikke han være verdt det samme som Bournemouth-spiller? Jeg tror han ville kostet noe i den duren.

Nevner tre aktuelle klubber

Den norske landslagsspissen scoret denne helgen sitt 15. mål for sesongen i Premier League. I kalenderåret 2017 har han vært ren gift for forsvarsspillerne; på 13 kamper har han scoret 12 mål.

Det er bare tungvektere som overgår ham på toppscorerlisten: Romelu Lukaku, Harry Kane, Alexis Sánchez, Diego Costa, Zlatan Ibrahimovic og Dele Alli er de eneste som har scoret flere mål enn Oslo-gutten denne sesongen.

Twitter-folket ville ha King på det engelske landslaget. Se innslaget her:

Og med sommerens overgangsvindu like rundt hjørnet, har ryktene begynt å svirre. Forrige uke ble King koblet til Tottenham, som ifølge Mirror skal være interesserte i den brennhete Bournemouth-spissen. McNamara tror spesielt tre klubber kan være aktuelle for nordmannen: Tottenham, West Ham og Everton.

– Tottenham har slitt med å finne en backup for Harry Kane på topp, og King virker som en perfekt mann for dem. West Ham er på desperat jakt etter en spiss, kan bruke store summer og holder til i London, som alltid er attraktivt for spillere. Og Everton selger trolig Lukaku, så de vil nok ønske seg en stor, sterk målscorer som King for å erstatte ham.

– Tror du noen av disse klubbene vil være villige til å punge ut rundt 450 millioner kroner?

– Instinktivt ville man kanskje svart nei. Men ja, det tror jeg faktisk. Det er så mye penger i Premier League-klubbene etter den nye TV-avtalen, og spillere som har bevist at de kan score jevnt og trutt i Premier League, er de aller mest ettertraktede, sier McNamara.

BRENNHET: Joshua King, her under helgens kamp mot Stoke City, er blant Premier Leagues heteste spisser. Foto: Andrew Coulridge , Reuters

Egenutviklet

Han nevner en rekke argumenter for at Kings pris kan nå slike monstersummer allerede til sommeren:

1. Han kom til Manchester United som 16-åring i 2008, så han regnes som «home grown». Dermed fyller han én av de åtte obligatoriske plassene for egenutviklede spillere i Premier League-troppene.

2. Han har ikke bare vist at han scorer mange mål i Premier League – han gjør det også mot de beste lagene. King har blant annet reddet Bournemouth-poeng på tampen av kamper borte mot både Manchester United og Liverpool denne sesongen. Han har også scoret mot Chelsea og Everton.

3. Han er bare 25 år, så han vil kunne prestere i mange år fremover.

4. Han signerte ny kontrakt med Bournemouth i august, som gjør at han er bundet til klubben frem til 2020. Klubben har ingen intensjoner om å selge ham, så det vil kunne presse prisen opp.

– Jeg er sikker på at det er mange Premier League-managere som sikler etter King akkurat nå, konkluderer McNamara.

Manageren vil ikke selge

Bournemouth-manager Eddie Howe fikk denne helgen spørsmål om et solid King-bud fra Tottenham vil være vanskelig å avslå.

– Nei, jeg tror ikke det. Vår visjon er meget tydelig med hensyn til hvor vi ønsker å ta dette laget og hva vi ønsker å gjøre, sa Howe, som roste innstillingen til sin norske spiss:

– Profesjonaliteten han viste da han kom hit til klubben, slo meg raskt. Han tok vare på kroppen sin og viste en utrolig appetitt på å forbedre seg. Da han ikke fikk plass på laget, kom han likevel på trening på fridager.

Joshua King forteller til The Sun at han blir motivert av å bli nevnt i samme setning som en toppklubb som Tottenham.

– Du legger selvfølgelig merke til det, og det får deg til å ville gjøre enda mer. Men fokuset mitt er 100 prosent her i Bournemouth, sier King.