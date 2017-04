Mener dette kan være «veldig alvorlig» for Liverpool

Midtstopperen Mamadou Sakho (27), som er på utlån fra Liverpool, kan være ute med skade i ni måneder. Det er svært uheldig for klubben, mener Premier League-ekspert.

Den franske forsvarsspilleren, som er utlånt til Crystal Palace, pådro seg en tilsynelatende alvorlig kneskade i et forsøk på å takle Tottenhams Harry Kane under onsdagens 1-0-tap mot Tottenham.

Ifølge Liverpool Echo frykter Liverpool nå at stopperstjernen kan være ute av spill i ni måneder dersom det viser seg at Sakho har røket korsbåndet.

Skulle det være tilfelle, skriver avisen at det vil «ødelegge Liverpools planer om å selge ham for 30 millioner pund til sommeren» og «prege klubbens overgangsplaner».

– Økonomisk er det veldig alvorlig for Liverpool, for de risikerer å miste en sum som de kunne fått en fullgod midtstopper for, og det er noe de jakter på, sier TV 2s Premier League-kommentator Øyvind Alsaker.

HADDE GOD TONE: Jürgen Klopp og Mamadou Sakho, her etter seier over Borussia Dortmund i fjor, har etter hvert kommet i konflikt i Liverpool. Foto: Darren Staples , Reuters

– Veldig ødeleggende

Sakho ble utlånt fra Liverpool til Crystal Palace i januarvinduet. En dopingsak og en konflikt med Klopp førte til at han havnet ute i kulden i storklubben.

Men i sin nye drakt slo franskmannen tilbake. Etter at han kom til Crystal Palace, har klubbens resultater forbedret seg betraktelig, og Sakho var i ferd med å utvikle seg til et svært attraktivt salgsobjekt for Liverpool til sommeren. De planene risikerer å måtte skrinlegges etter kneskaden.

– Problemet med Sakho og Liverpool er at han og Klopp ikke er på bølgelengde. Dermed er det vanskelig å se for seg at han kan bli en del av Liverpool igjen. Da må han ut. Da må de selge ham, men når han er skadet, så får man ikke solgt ham. Da blir han bare en dødvekt i klubben, og det er veldig ødeleggende, sier Alsaker.

TV 2-profilen mener at Liverpool hadde to alternativer med en frisk og god Sakho: Selge ham for en god pris eller skvære opp med ham og få ham inn på laget igjen neste sesong. Nå blir begge deler vanskeligere. «Uflaks for Klopp», konstaterer Alsaker.

Wikestad: – Ville ikke gått helt i kjelleren

Hans kollega, kommentator Kasper Wikestad, ser ikke like svart på situasjonen fra Liverpools ståsted. Han mener ikke det er noen krise for klubben å gå glipp av et potensielt lukrativt Sakho-salg.

– Det er penger man gjerne skulle hatt for å forsterke laget i sommer, for de må nok kjøpe en god del og bruke penger, men noen stor krise er det nok ikke. Jeg ville ikke gått helt i kjelleren hvis jeg var Liverpool-supporter, for han har blitt litt uspiselig der, sier Wikestad.

Han understreker at en alvorlig skade er langt verre for spilleren selv enn for Liverpool.

– Det er verst for ham. For Sakho er det fullstendig krise å være ute med skade et sted hvor han ikke er ønsket. Han hadde endelig fått fart på karrieren sin igjen, hevet markedsverdien sin og kunne fått en god overgang i sommer. Så for ham er det fryktelig kjipt, sier kommentatoren.

Kobles til Southampton-stjerne

Liverpool forventes, uavhengig av om de får solgt Sakho eller ikke, å investere betydelige midler i blant annet en profilert midtstopper til sommeren. Klubben skal ifølge flere britiske medier være svært interessert i å hente Southampton-profilen Virgil van Dijk.

– Det er mye snakk om van Dijk. Der er konkurransen veldig stor, men han er god, kjenner til Premier League og har vist det i mange sesonger, sier Øyvind Alsaker, som «forventer» at Liverpool åpner lommeboken til sommeren.

Han mener klubben i det minste trenger en profilert midtstopper, en venstreback og en offensiv spiller i stjerneklasse.