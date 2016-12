Mener Bradley er høyaktuell for  MLS

Et knapt døgn etter at Bob Bradley (58) fikk avskjed på grått papir i Swansea, jobber ryktebørsen på høygir med å spekulere i hva som blir hans neste stoppested. I USA tror de Bradley vender hjem, og blir MLS-trener.

– Han blir umiddelbart en favoritt til LAFC (Los Angeles Football Club), skriver Grant Wahl, skribent for Sports Illustrated og korrespondent for Fox sports.

Han jobbet tett med Bradley på 1980- og 90-tallet, da Bradley var trener for Princeton Tigers - klubben Wahl jobbet med som journalist. Nå mener han at manageren er høyaktuell for å vende tilbake til USA, og bli trener i LAFC. Klubben ble startet i 2014, og gjør sitt inntog i MLS i 2018.

– Jeg tror han får LAFC-jobben. Vi får se hvor saken står om en uke eller to. Men han kjenner godt til Los Angeles, han trives der, og de var etter ham også før han tok jobben i Swansea, melder Wahl på sin Facebook-side.

Kort Swansea-karriere



Bradleys exit fra Swansea ble offentliggjort tirsdag kveld. 58-åringen, som var Premier Leagues aller første amerikanske trener, fikk fyken etter bare 85 dager i sjefsstolen.

I løpet av den perioden rakk han å lede laget i 11 kamper: To seiere, to uavgjort og sju tap. Den rekken var ikke eierene videre fornøyd med, og Bradley er nå ledig på jobbmarkedet.

Da det ble kjent at Bradley og Swansea skiller lag, tok det ikke mange timene før spekulasjonene rundt 58-åringen begynte å rulle. Det skjedde også her hjemme i Norge, hvor han raskt ble koblet til NFF og det norske landslaget.

Bradleys agent Ron Waxman sier til VG i dag at manageren antakelig godt kan tenke seg en samtale med NFF om jobben.

– Bob likte seg veldig godt i Norge, og koste seg i de to årene han var der. Det er smigrende for ham å bli koblet til landslaget, sier han.

Også i USA har de fått med seg at Norge jakter ny landslagssjef, og American Soccer Now vil ikke avskrive at det er nettopp en slik jobb som blir Bradleys neste.

«Vanskelig å si, men det ville ikke være veldig overraskende», slår de fast på spalteplass i dag.

– Kan «lett» få MLS-jobb



Men også American Soccer Now holder en knapp på LAFC. Bradley er en populær mann i hjemlandet, i årene mellom 20016 og 2011 var han trener for USAs landslag.

Sønnen hans, Michael Bradley, er for øvrig MLS-spiller i Toronto FC.

«Han vil stå på toppen av listen hos enhver MLS-klubb som er villige til å bruke penger på en trener av høy kvalitet. Den prangende ledelsen i LAFC vil antakelig elske å hente ham. Men om det ikke blir dem, vil Bradley lett kunne finne en jobb i MLS i 2017 hvis han vil».

Bradley har hatt en særs variert karriere etter at han forlot managersetet hos USAs landslag i 2011. 58-åringen ble landslagstrener for Egypt før Stabæk hentet ham i 2014. Der ble han i nesten to år før samarbeidet var over, og Bradley reiste til Le Havre. Deretter ble Swansea foreløpig siste stoppested.