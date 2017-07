Matić klar for Manchester United

Etter uker med spekulasjoner ble det mandag til slutt klart: Nemanja Matić (28) gjenforenes med José Mourinho i Manchester United.

Med en prislapp som skal være på 440 millioner kroner, blir serberen den tredje storsigneringen for Mourinho i sommer, etter Victor Lindelöf (340 millioner kroner ifølge Transfermarkt) og Romelu Lukaku (830 mill.).

Matic har skrevet under på en kontrakt for tre år. Serberen tar trøye nummer 31.

– Nemanja er en Manchester United-spiller og en Jose Mourinho-spiller. Han representerer alt vi ønsker i en spiller: lojalitet, konsistent, ambisjoner og han er en lagspiller. Jeg vil takke ham for ønsket om å komme til oss, for uten det ville det vært umulig å få han hit. jeg er sikker på at spillerne og supporterne våre vi elske han, sier Jose Mourinho til egne nettsider.

– Å jobbe med Mourinho igjen var en mulighet jeg ikke kunne la være å ta. Dette er en veldig spennende tid for klubben og jeg ser fram til å spille min del når vi skal skape mer historie for denne storklubben, sier Matic.

ROSER SIGNERINGEN: Bojan Djordjic' United-karriere endte i en serie utlån, men i 2017 var han tilbake i den røde trøyen under en oppvisningskamp i Australia. Foto: Greg Wood , AFP

Akkurat prisen kunne ikke svensk-serberen Bojan Djordijc, som ved årtusenskiftet selv spilte for det engelske storlaget, brydd seg mindre om.

– Du må unnskylde språket mitt, men summene har gått til helvete. Da behøver vi ikke diskutere dem mer, for det virker ikke som klubbene bryr seg. De bryr seg om kvalitet og hva de bygger for, sier han til VG.

Pogba var ordknapp, men i godt humør etter Vålerenga-kampen:

Gir Pogba og Herrera frihet

Søndag var Djordijc i Oslo for å se sin gamle arbeidsgiver vise Vålerenga hvor listen faktisk ligger i internasjonal fotball.

Når alvoret starter i august, tror svensken at Matić vil være den manglende brikken som får resten av Manchester Uniteds midtbane til å fungere optimalt.

– Han gjør en jobb som treneren ønsker seg. Han vil være den perfekte spilleren til å slippe løs (Ander) Herrera og (Paul) Pogba. Har man Matic, kan man slippe løs de offensive typene, og man blir et mer slagkraftig lag, mener Djordijc.

Han mener signeringen av Matić nok en gang viser lagbyggeren Mourinho. Det er den manageren som vant Champions League med Porto og Inter og serien tre ganger med Chelsea.

INN MED NUMMER TRE: José Mourinho viste frem smilet etter søndagens seier over Vålerenga. Mandag fikk han enda mer å glede seg over. Foto: Sjur Stølen , VG

– Det er en typisk José Mourinho-signering. Det er hans type spiller, sier den svenske eks-United-mannen om Matić, som Mourinho også hentet tilbake til Chelsea fra Benfica i 2014.

Henter «store, sterke menn»

At spilleren koster opp mot en halv milliard kroner samtidig som han nærmer seg godt voksen alder (blir 29 tirsdag 1. august), bekymrer ikke Djordijc. Snarere tvert imot.

– Det er en perfekt alder! 29 er da man er mest moden. Han er blitt moden med årene, spesielt i Benfica, frem til han kom tilbake til Chelsea, sier han.

Den serbiske «støvsugeren», som Djordijc kaller hans spillertype, føyer seg inn i et klart mønster denne sommeren: Lindelöf er 187 centimeter høy, Lukaku er 191 og Matić er 194 på strømpelesten.

– José Mourinho bygger lag. Det gjorde han med Porto, og det gjorde han med Inter: Han henter store, sterke menn, påpeker Djordijc.