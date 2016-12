Matchvinner Mkhitaryan ut på båre – misser trolig to kamper

(Manchester United – Tottenham 1-0) Idet manager José Mourinho omsider ser ut til å satse på 300-millionerskjøpet Henrikh Mkhitaryan (27), måtte armeren ut på båre og er trolig ute frem til romjulsprogrammet.

Før han ble tvunget av banen fem minutter før slutt med det som tilsynelatende var en smell på ankelen, scoret Mkhitaryan kampens eneste mål mot Tottenham søndag. Til MUTV sier Mourinho at klubbens nye scoringshelt ikke rekker neste match (mot Crystal Palace i midtuken).

– Det er ikke noe farlig og han trenger ikke operasjon. Han er nok tilbake på 2. juledag, sier Mourinho.

Isåfall vil det si at bortekampen mot West Bromwich neste helg også ryker – etter at Mkhitaryan dominerte i sin første ligastart på Old Trafford siden 1-2-tapet for byrival Manchester City i september (da han ble byttet ut til pause).

Det skjedde bare fire dager etter at han satte United-karrierens første i Europa League-oppgjøret mot ukrainske Zorya. Mourinho gjorde et smart trekk ved å beholde den svært sjakkinteresserte østeuropeeren i lagoppstillingen:

Etter 29 minutter kunne han juble for sitt aller første mål på Old Trafford:

Tottenham-stjernen Harry Kane hadde en grov sentringsfeil i forsøket på å trille til Christian Eriksen. Ander Herrera rappet ballen, oppfattet raskt at Mkhitaryan hadde masse rom etterlatt av Spurs' offensive back Danny Rose og pasningen mellom midstopperne var perfekt:

Mkhitaryan var plutselig på blank goal og løftet ballen hardt og høyt over Hugo Lloris. Den tidligere Dortmund-playmakeren virker å ha funnet både formen og tilliten hos Mourinho etter en pussig anonym start på sesongen.

– Henrikh Mkhitaryan er så talentfull, smart og en hyggelig fyr. Jeg håper bare ikke skaden er så ille, sier Michael Carrick, selv mye droppet av Mourinho denne sesongen, men også inne i startellevervarmen til portugiseren nå.

Mkhitaryan kom fra 11 mål og 15 målgivende i Bundesliga forrige sesong til å ha inntatt benken og tribunen i Manchester United. Dette var bare 11. gangen han fikk være i aksjon denne sesongen på Uniteds totalt 24 matcher i serie, cup og Europa denne høsten.

UT ETTER KANONKAMP: Fem minutter før slutt måtte matchvinner Henrikh Mkhitaryan ut på båre etter en tøff duell. Foto: Jason Cairnduff , Reuters

Til gjengjeld var armeneren banens beste mot et overraskende tamt Tottenham på Old Trafford søndag. Der satt den ukrainske tungvektsstjernen Vladimir Klitsjko på et tribunesete og kunne konstatere at Mkhitaryans fulltreffer ble en knock-out på Tottenham, som røk på sesongens andre Premier League-tap.

Faktisk har fjorårets tittelutfordrer (nummer tre til slutt) bare to seirer på de syv siste ligamatchene og er ute av Champions League.

– Vi var mindre farlige enn i de siste kampene, spesielt da vi skulle fremover savnet vi en del. Det handler om små detaljer, og i Premier League er alt så tett. Vi prøvde å komme tilbake etter å ha kommet under, men vi fikk ikke «momentum», innrømmer dansken Christian Eriksen overfor Sky Sports.

United og Mhkitaryan markerte seg derimot umiddelbart: To minutters spill var ikke passert da den temposterke offensiven dro opp kampens første farlighet. Han trillet gjennom Zlatan Ibrahimovic som fant Paul Pogba foran mål. Bredsiden fra Pogba var god, men hans franske landslagskeeper Hugo Lloris skjønte hvor skuddet kom og stoppet det.

De Gea stoppet Spurs-sjansene



En halvfarlighet på et Eriksen-frispark og en venstrebensavslutning fra Heung-Min Son var det eneste gjestene hadde å by på før pause. David De Gea reddet begge, selv om spanjolen brukte i overkant lang tid på å organisere muren og sto ved stolpen idet Eriksen startet tilløpet på sitt forsøk.

United – fortsatt med bare ett hjemmetap denne sesongen – fremsto skumlere og spilte i visshet om at bare seier var godt nok for ikke å misse tabellkontakten med Premier Leagues topp 5 (inkludert nettopp Tottenham). Før 1-0-målet sitt forsøkte Mkhitaryan seg med en venstrebensuser etter en vakker pasningskombinasjon mellom Michael Carrick og Ander Herrera, men da ble armeneren blokkert.

Etter pause meldte Tottenham seg på først etter at Pogba hadde hatt to kanonskudd på ett minutt. Det ene på direkte frispark som traff krysstolpen. Men Spurs slet med å spille seg til virkelige farligheter og den største sjansen var antagelig da midtbaneankeret Victor Wanyama plutselig fikk en god mulighet til å styre et frispark i mål med pannen.

Men Wanyama klarte ikke å vri kroppen for å få retningen mot mål og headet håpløst utenfor på noe som var en gigantsjanse.

Samtidig som Manchester United slo Tottenham 1-0, ble det nøyaktig samme sifre i Southampton-Middlesbrough etter at Sofiane Boufal scoret matchens eneste mål.

