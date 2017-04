Alexis Sanchez (28) ble truffet av et innkast, og nølte et sekund før han tok seg til ansiktet og kollapset på gresset. Det fikk anklagene om skuespilleri til å hagle.

Situasjonen hvor Sanchez gikk i bakken så unektelig komisk ut - som en aldri så liten kopi av Rivaldos «legendariske» filming under fotball-VM i 2002.

Robert Huth hadde nylig scoret kampens eneste mål - i eget nett. Arsenal ledet 1-0, og kampklokken var passert 90 minutter.



Leicester fikk innkast, og Christian Fuchs skulle ta det. Alexis Sanchez stilte seg opp like foran sidelinjen, og da Fuchs kastet, traff han chileneren med ballen.

Sanchez så ut til å bli truffet i skulderen idet han var i ferd med å vri seg vekk fra ballen - men et lite sekund senere falt han plutselig sammen på gresset, mens han holdt seg til ansiktet med begge hender.

– Det er patetisk av Sánchez. Han kommer til å være så flau når han ser det der, sa TV 2-ekspert Trevor Morley

Sanchez ble anklaget for skuespilleri og filming, og kritikken haglet mot 28-åringen i sosiale medier etter kampslutt. Da Arsene Wenger møtte pressen senere på kvelden, fikk også han spørsmål om den absurde situasjonen.

Forsvarte egen spiller



Manageren tok Sanchez i forsvar, og mente Fuchs kastet ballen på Sanchez med vilje.

– Sanchez sto rett ved Fuchs og visste ikke at han egentlig var nødt til å stå lenger unna. Dommeren ba ham ikke om å flytte seg, heller. Han fikk gult kort for å ikke følge reglene, og det er greit. Han sto ikke langt nok vekk, sier Wenger ifølge Daily Mail.

– Dommeren eller linjemannen skulle sagt det til ham. Fuchs var heldig som ikke fikk gult kort han også, for å kaste ballen på ham med vilje, slår manageren fast.

Wenger så ikke ut til å ha noen mistanker om skuespillfakter fra sin egen spiller.

– Hvis man kjenner Alexis, bryr han seg ikke om det som skjedde der.

Senere på kvelden ga Sanchez sitt eget svar til kritikerne. På sin Twitter-profil la han ut et bilde hvor han viser fram en hoven leppe, med et kutt på innsiden. I tillegg viste han fram en ispose som han var nødt til å kjøle seg ned med.

«Glad for seieren, men endte opp med en hoven leppe», skriver han.

Leicester-sjef Craig Shakespeare ble også spurt om hendelsen etter kampslutt i går.

– Christian Fuchs har rett til å ta det kastet, og får korrekt frispark. Det er opp til Arsenal å ta seg av Sanchez. Det er feil av meg å snakke om andre spillere, jeg snakker kun om mine egne, sier han.

Henger med i topp fire-kampen



Robert Huths selvmål sikret Arsenal tre uhyre viktige poeng i går kveld, de ligger nå på sjetteplass, tre poeng bak Manchester United på femte. Den viktige fjerdeplassen, hvor City ligger for øyeblikket, er fire poeng unna for Arsene Wenger.

Manageren vet at de gjenstående kampene i Premier League må vinnes dersom klubben skal ha håp om Champions League-spill neste år. Det gjør også at han er rede til å drive en smule sjansespill framover.

– Vi må vinne kampene. Vi kan ikke si oss fornøyd med 0-0. Vi må gamble på å vinne enhver kamp, uansett hva det måtte koste, slår Wenger fast.

