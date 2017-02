Martial takket for tilliten da United rundspilte Watford

(Manchester United - Watford 2-0) United-manager José Mourinho har gitt Anthony Martial (21) lite tillit, men mot Watford fikk franskmannen sjansen fra start og svarte virkelig på tiltale.

Manchester United jublet for tre viktige poeng da de rundspilte Watford hjemme på Old Trafford lørdag. Og en av rødtrøyenes beste spillere var Anthony Martial. Angriperen hadde kun startet en kamp i år, men fikk muligheten nå og tok vare på den med målgivende pasning og scoring.

Opp på 5. plass

Midtveis i første omgang la han et smart innlegg inn i feltet, Zlatan Ibrahimovic hoppet over ballen, før Juan Mata satte inn 1-0 enkelt. Og etter en time gjorde franskmannen alt selv, dro seg inn i feltet og dunket ballen ned i nærmeste hjørne. To meget lekre United-angrep!

Kampen ble en oppreisning for Martial som har vært linket på vei vekk fra Manchester United i engelsk presse grunnet lite spilletid. José Mourinho har også foretrukket Marcus Rashford på venstrekanten, men portugiseren fikk nok noe å gruble på nå.

HJERTE: Anthony Martial takket for tilliten. Foto: Andrew Yates , Reuters

Seieren burde vært mye større. Tre poeng sender uansett Mourinhos menn opp på 48 poeng og en foreløpig 5. plass. Laget har ikke tapt på 16 kamper i Premier League.

Krisen fortsetter for Palace

Det var også action i bunnen av tabellen. Crystal Palace hadde nok en tung dag på jobben og tapte 0-1 borte mot Stoke.

Heller ikke jumboplasserte Sunderland klarte å benytte muligheten hjemme mot Southampton, gjestene fra sør vant hele 4-0.

Premier League lørdag: Arsenal – Hull 2-0, Manchester U. – Watford 2-0, Middlesbrough – Everton 0-0, Stoke – Crystal Palace 1-0, Sunderland – Southampton 0-4, West Ham – West Bromwich 2-2.

