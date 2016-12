Mané satte fyr på Liverpool med overtidsscoring: – Beste måten å vinne på i fotball

(Everton - Liverpool 0-1) Da det så ut til å gå mot uavgjort for syvende gang på de ni siste ligaderbyene mellom Everton og Liverpool, dukket Sadio Mané (24) opp.

Senegaleseren skjøv Merseyside-oppgjørets eneste ball i nettet etter at innbytter Daniel Sturridge traff stolpen i trekket før. Dermed smyger Liverpool seg forbi Manchester City og opp på annenplass på Premier League-tabellen – seks poeng bak ledende Chelsea.

0 Everton 0 Liverpool

– Det er ikke noe bedre bortekamp å vinne, smiler Liverpool-kaptein Jordan Henderson overfor Sky Sports etterpå.

1-0-målet kom etter 93 minutter og 52 sekunder – der foranledningen hadde vært en fartsfylt, men litt rotete mandagsmatch. Intens, kalte Liverpool-manager Jürgen Klopp den etterpå.

– Å vinne på denne måten er det beste i fotball. Den følelsen du får i garderoben etterpå, sier Sky Sports-ekspert Gary Neville – som fra tiden som spiller i Manchester United hadde noen lignende opplevelser.

Stolte på Lukaku



Grovt sett hadde lagene hver sin omgang, Liverpool fremsto mer giftig i «sin» etter pause, men Everton satte umiddelbart press på byrivalen ved å gå ut i et voldsomt tempo.

Den offensive angrepsplanen ble raskt synlig: Ballen mot spisskjempen Romelu Lukaku. Belgieren vant et par dueller mot Ragnar Klavan i 1. omgang, men likevel ble det ikke så mye konkret med unntak av et Aaron Lennon-innlegg mot Lukaku, der Everton-spissen ikke traff.

Det gjorde heller ikke Ramiro Funes Mori på hjemmelagets største sjanse rett før pause: Argentineren fikk gå opp alene i Liverpool-boksen og heade etter corner, men argentineren styrte ballen utenfor.

Liverpools beste mulighet før pause kom da Sadio Mané åpnet hele Everton-forsvaret med et overhopp. Ballen ble spilt til Nathaniel Clyne på høyresiden, som raskt og hardt siktet mot Divock Origis høyrefot. Liverpool-spissens avslutning på direkten suste høyt utenfor.

Det første kvarteret av 2. omgang overtok Liverpool ballen på Goodison. Firmino fikk sjansen til å score alene med Maarten Stekelenburg, men nederlenderen stoppet forsøket fra Liverpool-angriperen. Det ble også noe av det siste han gjorde: Noen minutter senere var han nødt til å gå av banen med skade og overlot plassen til reservekeeper Joel Robles.

Også han skulle nekte Firmino. Liverpool-brassen prøvde seg med et imponerende volleyforsøk etter en corner, men Robles kastet seg ned mot hjørnet og stoppet den tidligere Hoffenheim-spilleren.

Utslitt Everton



Liverpool fortsatte presset mot det som fremsto som et slitent Everton, som ikke evnet å ta kontringsmulighetene. De mistet samtidig ligastatistikken på Goodison Park under manager Ronald Koeman: Etter fire seirer og fire uavgjorte på hjemmegress i Premier Leauge, kom det første nederlaget, som også er første hjemmetap siden mars.

– Kanskje var det ikke den beste fotballen. Du må tilpasse deg Evertons ville stil. I en kamp som dette må du forstyrre rytmen deres med pasninger, oppsummerer Jürgen Klopp til BBC.

Mot slutten ble pasningskvaliteten hos begge lag såpass laber at de siste desperate forsøkene på å få avgjort ofte rant ut i innkast. Helt til Sturridge vendte bort Leighton Baines og skjøt i stolpen før Mané løp returen i mål med et passivt Everton-forsvar som tilskuere. Ashley Williams sto på hælen og tillot ett av Liverpools mange Southampton-kjøp å bli den store helten.

HØYT OPPE: Nathaniel Clyne (til venstre), Jürgen Klopp og Georginio Wijnaldum feiret ekstra mye foran bortefansen på Goodison etterpå. Foto: Carl Recine , Reuters

Firmino kunne og burde økt til 2-0 enda senere i kampen (ble lagt til minimum åtte minutter), men en glidetakling fra Seamus Coleman på mållinjen hindret avslutningen fra brasilianeren.

– Vi dominerte i 2. omgang, fastslår Henderson, som kunne være fornøyd med at Liverpool også holder nullen.

– Dette gir oss stor selvtillit uansett hvor vi er på tabellen, fortsetter Liverpool-kapteinen, som ikke vil si så mye om sekspoengsluken til Chelsea.

– Dominerte 2. omgang

Men det gjør Jamie Carragher i Sky Sports' studio.

– Dette er en stor seier. Og husk at Chelsea skal til Anfield, minner den tidligere Liverpool-stopperen om.

Han var ikke i tvil om at gamleklubben fortjente seieren.

– De dominerte 2. omgang og hadde ballen nær 70-80 prosent. Vi fryktet for Everton at alt de la inn i 1. omgang ville bety at de falle sammen. Og det skjedde, analyserer Carragher.

– Dette er så utrolig jevnt. Du må være klar hver kamp. Nå har vi – 37 poeng? Iallfall har vi tre mer enn før kampen. Vi er fortsatt god vei, sier en lykkelig Jürgen Klopp til Sky Sports.

Hans managerkollega Ronald Koeman mente de blå ikke fortjente å tape kampen.

– En god laginnsats, kanskje de beste 45 minuttene. I 2. omgang får vi det vanskelig. Vi klarte ikke å holde på ballen, sier nederlenderen – som ikke ville klage på de åtte tilleggsminuttene.

– Men skal jeg si noe om dommeren; hvorfor ga han Seamus Coleman et gult kort og ikke Dejan Lovren? Lovren hadde allerede gult, påpeker Koeman og sikter til håndgemengen som oppsto etter en Ross Barkley-takling midtveis i 2. omgang.

– Barkley kunne vært utvist to ganger, fatslår Jamie Carragher etter et par heftige taklinger fra Evertons midtbanespiller.