Manchester United med terror-tiltak

Manchester United skal ha ansatt en anti-terror-sjef på fulltid på Old Trafford.

Etter det tragiske terrorangrepet i Berlin i desember tok styret i Premier League kontakt med samtlige klubber i den engelske toppdivisjonen for å sørge for at de var i beredskap ved eventuelle terrortrusler og angrep.

Manchester United skal ha tatt denne beskjeden svært alvorlig, og har dermed ansatt en anti-terror-sjef. Denne ansettelsen skal være den første av sitt slag i England.

Rapportene kommer fra flere medier i England, blant andre Manchester Evening News, BBC og The Telegraph.

Hvem som har blitt utnevnt til denne stillingen er fremdeles ikke opplyst, men ifølge rapportene er det en tidligere politisjef fra Great Manchester Police. Ansettelsen skal være et følge av stadig økende bevissthet rundt sikkerhet på stadion.

Bakgrunn: Falsk bombe på Old Trafford

Sikkerhetsnivået på Old Trafford kom nemlig for alvor i søkelyset mai 2016, i forbindelse med Manchester Uniteds hjemmekamp mot Bournemouth. I forkant av kampen ble store deler av stadion evakuert etter en bombetrussel. Det viste seg etterhvert at det var en falsk bombe på et av arenaens mange toaletter.

Siden den gang har det blitt innført kroppsvisitering og undersøkelser av biler på Old Trafford.

Mer bakgrunn: Sikkerhetssjef tar på seg skylden for bombetrøbbel

Sikkerheten på Old Trafford havnet i søkelyset igjen - selv etter de nye tiltakene. I november klarte nemlig to fans å stikke av fra en offisiell omvisning på Old Trafford og gjemme seg på et av toalettene dagen før møtet med Arsenal november 2016. De to overtrederne ble oppdaget i tide og overlatt til politiet, som til slutt ikke valgte å straffefølge dem.

Manchester United er som nevnt den første klubben som gjør denne type ansettelse, men man skal ikke se vekk fra at dette etterhvert blir en stilling hos flere klubber.