Manchester United med full pott etter superbytter

(Manchester United 2-0 Leicester) Etter mye nesten reddet innbytterne Manchester United som har åpnet sesongen perfekt.

United kjørte på uten uttelling lenge. I det 67. minutt kom Marcus Rashford inn og to minutter senere skaffet han laget corner. På innsvingeren fra Henrik Mkhitaryan fikk nettopp Rashford stå kliss alene og sette ballen i mål på volley via armen til Leicester-keeper Kasper Schmeichel.

– Når sjansene kommer, er jeg alltid trygg. Hvis vi spiller så bra som vi er, kommer målene, sier Rashford i et intervju vist på TV 2.

Der pratet han sammen med Paul Pogba.

Syv minutter etter at Jesse Lingard ble byttet inn serverte han Marouane Fellaini som fikk styrt ballen i mål fra fem meter. Fellaini kom på banen ni minutter i forkant av scoringen.

TRE AV TRE: Manchester United slo Leicester City lørdag kveld. Manager Jose Mourinho feirer målet til Marcus Rashford. Foto: Andrew Yates , Reuters

– Vi trenger innbytterne. Dem viser i dag hvorfor vi trenger dem, sier Pogba.

TV-bildene viste at Fellaini var i en liten offside, men det er for sent å endre på. José Mourinhos bytter hjalp i største grad til den tredje seieren og ligatopp med 10-0 i målforskjell.

Den karismatiske treneren hadde god grunn til å smile, men mens resten av stadion feiret for seier og mål holdt han maska nokså bra. Likevel tillot Mourinho å juble litt for målet til Rashford.

Før West Bromwich spiller mot Stoke søndag, er United eneste lag med full pott. Huddersfield og byrival City følger med syv poeng.

Straffebom fra Lukaku

Alt gikk på skinner for Romelu Lukaku i de to første kampene, men mot Leicester ble det verre. Etter 52 minutter misbrukte han en straffe da Schmeichel gikk riktig vei.

– Lukaku var ikke den som skulle ta straffen. Han spurte om å ta den, og spilleren som egentlig skulle ta den lot han gjøre det, sier Mourinho i et TV 2-vist intervju.

Dansken, som er sønn av Uniteds gamle keeperhelt Peter, gikk en meter ut fra streken og blokkerte Lukakus skudd vekk.

REDNING: Kasper Schmeichel reddet straffe fra Romelu Lukaku i andre omgang. Foto: Rui Vieira , AP

– Det er egentlig ikke lov. Den skulle egentlig vært tatt på nytt, men det er svært sjeldent det blir dømt på det, sier Petter Myhre, TV 2s ekspertkommentator.

Med det klarte Kasper noe hans far aldri fikk til. Peter spilte åtte år i Manchester United, men reddet aldri en straffe på Old Trafford i Premier League.

Ifølge Squakwa er det på dagen ti år siden første gang Kasper Schmeichel reddet en straffe i Premier League - da for Manchester City mot Arsenal og Robin van Persie.

Likevel var det ikke nok for Leicester. Uansett roste Mourinho Leicesters forsøk.

– Den blå veggen (Leicester-forsvaret) var veldig godt organisert og jeg gir alltid kredit for det. De forsvarte seg utrolig bra, sier Mourinho.

Annulert mål

Etter en jevn og rolig åpning satte Juan Mata ballen i mål i det 18. minuttet. Dessverre for Manchester United ble han avblåst for offside etter at Lukakus skudd tvingte fram retur fra Schmeichel.

Reprisen viste at avgjørelsen var svært tvilsom.

– Det er en tøff avgjørelse. Den er marginal, men den er riktig, sa Mark Clattenburg, tidligere toppdommer og ekspert for TV 2, til pause.

Samme Clattenburg mente at det var galt å dømme straffespark for Manchester United da Juan Mata slo ballen i hånden på Danny Simpson.

Like etterpå var Paul Pogba nære på fra bakre stolpe etter innlegg, men han rakk såvidt ballen og fikk ikke til en ordentlig avslutning.

Mata prøvde seg igjen rett etterpå med et skudd fra 16 meter. Det reddet Schmeichel mesterlig.

Lagene fulgte opp med hvert sitt langskudd. Shinji Okazakis forsøk var keepermat for David De Gea, mens Paul Pogbas harde skudd fra 20 meter gikk like utenfor.

Totalt hadde Pogba fem skudd utenfor mål, to på Schmeichel og et frispark som gikk i muren før pause.

Både Leicester ved Andy King og United ved Lukaku hadde hver sin mulighet på overtid, men 2-0 ble resultatet.