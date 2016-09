Manchester United løper minst i Premier League – Liverpool løper mest

Liverpool knuser Manchester United på løpsstatistikken. De har løpt over 50 kilometer mer enn José Mourinhos menn i sesongstarten.

De som synes Manchester United har sett litt slappe og fantasiløse ut, har nå fått mat til å underbygge sine poenger. For løpsstatistikken for de fem første serierunde i Premier League er dyster lesning for dem som er glade i Manchester United.

Les også: Scholes slakter Mourinho

Britiske The Mirror kan nå presentere antall kilometer hvert lag har løpt i sesongstarten. I bunnen av listen ligger Manchester United med sine 526,6 kilometer.

Øverst finner vi Liverpool som har lagt ned 581,6 kilometer. De har løpt én mil mer enn Manchester City som ligger på 2. plass, mens Tottenham er nummer tre. Hele listen kan du se i bunnen av saken.

– Det er ikke så overraskende at Liverpool løper mest. De har den tyske mentaliteten til Jürgen Klopp som han tok med seg fra Borussia Dortmund. Det at Manchester United ligger helt sist har jeg ikke så mye tanker om. Jeg har ikke sett dem nok til det, sier Roar Strand til VG.

Han var selv en løpsmaskin for Rosenborg på den tiden laget var etablert i Champions League på 90-tallet.

– Rosenborg-stilen handlet jo om at vi måtte holde det gående i 90 minutter, og vi var forholdsvis bra trent. De fleste klarer å stå greit imot i 60–70 minutter, men et lag som klarer å kjøre høyt tempo i en hel kamp får ofte betalt, mener Strand.

Klaget på dommeren



Etter Uniteds 1-3-nederlag mot Watford søndag var José Mourinho mest opptatt av å skylde på dommeren og personlige feil – ikke innsatsen til egne spillere.

LØPSMASKINER: Liverpool og Jordan Henderson (t.h.) jublet for seier mot Chelsea fredag. Foto: Frank Augstein , AP

– Jeg reflekterer over tre faktorer fra kampen, men det er bare én av dem vi kan gjøre noe med selv. Den første faktoren går på våre individuelle feil og feil vi gjør som lag. Det må vi forbedre. Den andre faktoren er dommeren. Vi kan ikke kontrollere de feilene de gjør. Den tredje faktoren er flaks – det hadde vi ikke. Vi var det beste laget, sa Mourinho etter sitt tredje strake United-tap.

Les også: Diego Costa vises ut like sjelden som Ronaldo

Strand er rimelig sikker på at det blir en klar trend også fremover at de beste lagene løper mer og lenger.

– Fotballen blir bedre og bedre, mer teknisk og tempoet blir høyere. Jeg så det tydelig da Real Madrid og Sevilla spilte supercup på Lerkendal. Du ser det også på Barcelona som har ballen mye, men eksploderer så fort motstanderen vinner ball, beskriver Strand som i sin aktive karriere spilte 11 sesonger i Champions League og ble seriemester 16 ganger med Rosenborg.

Kilometertabellen:



1. Liverpool – 581,6 km

2. Manchester City – 570,7 km

3. Tottenham – 565, 9 km

4. Burnley – 563, 9 km

5. West Bromwich – 562,9 km

6. Arsenal – 556,4 km

7. Middlesbrough – 554, 6 km

8. Bournemouth – 549, 4 km

9. Southampton – 545,1 km

10. Leicester – 544, 8 km

11. Swansea – 543,2 km

12. Everton – 541,2 km

13. West Ham – 539, 5 km

14. Chelsea – 539,4 km

15. Watford – 539,1 km

16. Stoke – 536,4 km

17. Hull – 536,3 km

18. Crystal Palace – 533,9 km

19. Sunderland – 526, 7 km

20. Manchester United – 526,6 km.

Les også: United-legende om Pogba: – De kjøpte ikke Lionel Messi