Manchester United jakter fans som sang bannlyst Lukaku-sang

En gruppe Manchester United-fans ignorerte Romelu Lukakus (24) bønn om å droppe «penis-sang».

I etterkant av lørdagens 1-0-seier borte mot Southampton er Manchester Untied på jakt etter en gruppe av sine egne supportere.

For på St. Mary's runget igjen sangen om Romelu Lukaku, som tidligere har høstet rasismekritikk:

«Romelu Lukaku. He's our Belgium scoring genius. He's got a 24 inch penis. Scoring all the goals» (Romelu Lukaku. Han er vårt belgiske scoringsgeni. Han har en 24 tommers penis. Scorer alle målene).

Deretter fulgte de opp med å synge «We're Manchester United, we sing what we want» (Vi er Manchester United, vi synger det vi vil).

Klubben har nå bedt politiet om overvåkningsbilder fra stadion for å identifisere supporterne som sang med på Lukaku-sangen.

– Klubben og spilleren har vært klare på at vi vil ha en slutt på bruken av sangen. Klubben har jobbet sammen med relevante supportere for å forsøke å få en slutt på støtende oppførsel, og vil forfølge det om det forsetter, skriver Manchester United i en uttalelse på sine hjemmesider.

Så du? Svensk fotballfrue langer ut mot Manchester United: – Motbydelig

Kritikk for «rasistiske stereotypier»

Tidligere i uken gikk den antirasistiske organisasjonen Kick It Out ut og ba United-fansen droppe sangen, som de mener spiller på rasistiske stereotypier.

– Rasistiske stereotyper er aldri akseptabelt i fotball, eller ellers i samfunnet, selv om intensjonen er å vise støtte til en spiller. Hvis vi mottar informasjon som har sammenheng med denne diskriminerende sangen, så vil det bli sendt videre til utøvende makt og de som bidrar til sangen kan forvente straffe, sa en talsmann for organisasjonen ifølge The Mirror.

Fikk du med deg? Coutinho med frisparkperle

De fikk støtte fra flere Manchester United-fans.

– Her har vi en enormt talentfull angriper, som for tiden er toppscoreren i ligaen, likevel må han leve med å bli feiret for størrelsen på penisen, sa Scott Patterson, som driver Manchester United-bloggen The Republik og Mancunia ifølge The Mirror.

– La oss gå videre



Lukaku selv oppfordret før helgen supporterne til å droppe sangen.

– Fansen har ikke ment noe vondt med sangene sine, men la oss sammen gå videre, sa han torsdag ifølge klubbens Twitter-konto.

Lukaku scoret kampens eneste mål da Manchester United vant igjen: