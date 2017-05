Manchester City kjøper Monaco-stjerne for 450 millioner

Manchester City bekrefter fredag at stjerneskuddet Bernardo Silva (22) er klar for klubben. Han kommer fra Monaco for omlag 450 millioner kroner.

Den svært troverdige franske radiokanalen RMC meldte tidligere i dag at Silva var på plass i Manchester for å gjennomføre den tradisjonelle medisinske sjekken tidlig fredag ettermiddag. Timer senere ble det bekreftet av klubben, Bernardo Silva skal spille i lyseblått neste sesong.

Manchester City betaler angivelig 42 millioner pund – 450 millioner kroner – for den portugisiske midtbanespilleren, som skal ha signert en femårskontrakt med sin nye klubb.

Flere britiske medier, inkludert Daily Mail, skrev tidligere i dag om en overgangssum på svimlende 650 millioner kroner, men Sky Sports mener å vite at det er ikke stemmer. Overgangssummen skal ligge på omlag 450 millioner kroner.

Silva, som har 12 landskamper for Portugal, fikk sitt store internasjonale gjennombrudd denne sesongen. Han var en av de ledende spillerne på Monaco-laget som tok et sensasjonelt seriegull foran PSG i Frankrike, og som tok seg til semifinale i Champions League.

Silva utmerket seg i åttedelsfinalen mot nettopp Manchester City, da han blant annet slo en målgivende pasning i 3-1-seieren i Monaco.

