Manchester-avis: Wayne Rooney forlater Manchester United

13 år etter at han forlot Everton til fordel for Manchester United, skal Wayne Rooney (31) være klar for klubben han fikk sitt gjennombrudd i.

Det var Manchester Evening News som var først ute med nyheten de fleste har ventet lenge på. BBC fulgte opp like etterpå. Førstnevnte avis skriver fredag at det har vært et «gjennombrudd» i forhandlingene, og at en offentliggjøring av overgangen er nært forestående.

Overgangen kommer ikke akkurat som lyn fra klar himmel. Manchester United-kapteinen har fått begrenset med spilletid under José Mourinho, og ryktene om hvor spissens fremtid ligger har pågått over lang tid. Torsdag meldte flere medier at Rooneys agent var på plass i Liverpool for å møte Everton til forhandlinger.

I EVERTON-FARGER: Her er Wayne Rooney i Everton-blått. Dette bildet er riktignok fra Duncan Fergusons testimonial i 2015. Foto: Paul Ellis , AFP

De forhandlingene har tydeligvis gått bra. For etter 13 års tjeneste for de røde djevlene, tyder alt på at Rooney returnerer til «The Toffees», hvor han fikk sitt store gjennombrudd som 16-åring. Englands mestscorende spiller gjennom tidene har alltid vært klar på at dersom han skulle forlate Manchester United ville bare én klubb være aktuell – og ikke overraskende er det Everton.

Rooney én vei – Lukaku den andre



Én av hovedårsakene til at Rooney velger å forlate Manchester United er fordi han ønsker å spille en viktig rolle for England under neste sommers fotball-VM i Russland. I mai fikk Rooney spørsmål om Old Trafford-fremtiden. Da la han ikke skjul på at han ønsket å spille førstelagsfotball.

– Selvfølgelig vil jeg bli værende her (i Manchester United). Jeg har vært her i 13 år, men jeg ønsker å spille fotball, sa han den gang, ifølge BBC.

Avtalen skal også være gunstig for Manchester United på flere måter. Rooney tar opp en stor andel av Manchester Uniteds lønnsbudsjett, rapportene sier at han tjener nærmere tre millioner kroner i uken.

Ikke nok med det – Rooney-overgangen baner også vei for at Romelu Lukaku går motsatt vei. De to overgangene fungerer ikke som en del av en byttehandel, dog. Det skal være snakk om to separate overganger.

Det er riktignok noen usikkerhetsmoment rundt Rooneys Everton-retur. Ulike britiske medier spekulerer i en overgangssum på rundt ti millioner pund, drøye 110 millioner norske kroner, mens andre omtaler at det skal være snakk om en låneavtale mellom klubbene. Samtidig melder BBC at Rooney returnerer til Goodison Park gratis.

Til sammenligning skal Lukakus overgang, som er av det permanente slaget, visstnok ligge på en sum på rundt 800 millioner kroner. Lukaku er for øvrig for tiden på ferie i Los Angeles sammen med Paul Pogba. Det ventes at Lukaku gjennomfører den medisinske testen i USA.

Rooney fikk sin Manchester United-testimonial mot nettopp Everton. I videovinduet under kan du se hyllesten han mottok. Saken fortsetter under vinduet.

Seiersvant

Rooney signerte for Manchester United for drøye 300 millioner kroner i 2004, og har side, og har i løpet av sin tid hos de røde djevlene blitt både Englands- og Manchester Uniteds mestscorende spiller gjennom tidene. Begge titlene har han tatt fra Manchester United-legenden Sir Bobby Charlton.

Det er ikke bare titler på personlig plan han har sikret seg titler som Manchester United-spiller:

• Premier League-mester – fem ganger

• Champions League – én gang

• Europa League – én gang

• FA-cupen – én gang

I tillegg har han vunnet ligacupen ved fire anledninger, senest i 2016/17-sesongen. Han har også vært med på å vinne klubb-VM (én gang) og Community Shield fem ganger.

53 landslagsmål for «Three Lions» og 253 scoringer for Manchester United er fasit for veteranspissen. Før overgangen fra Everton fikk han 71 kamper og scoret 15 mål for blåtrøyene.

Rooney blir etter alt å dømme Evertons femte signering denne sommeren. Ronald Koeman og The Toffees har allerede sikret seg Jordan Pickford, Davy Klaassen, Michael Keane og Sandro Ramírez.

OBS! Hverken Everton eller Manchester United har annonsert noe. VG følger saken videre.