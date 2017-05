Maktdemomstrasjon sendte City ett steg nærmere Champions League

(Manchester City – Crystal Palace 5–0) Manchester City befestet topp fire-plassen etter målkalas på hjemmebane.

De kanskje to tetteste kampene i årets Premier League-avslutning står i nedrykksumpen og rundt den forjettede 4.-plassen, som gir Champions League-plass til høsten.

I sistnevnte dragkamp fører nå Manchester City an i kampen mot byrivalen Manchester United og Liverpool.

Før helgens runde skilte kun ett poeng mellom byrivalene City og United, fire kamper før teppet går ned, og de blå kunne med en seier over Crystal Palace legge trykk på sine røde konkurrenter.

Men etter lørdagens målfest, har laget sjansene i egne hender.

– Liverpool er gode og verken Arsenal eller Manchester United har gitt opp, men vi har det i våre hender nå, sier manager Pep Guardiola til TV 2 etter kampen.

Maktdemonstrasjon av de blå

Med blant andre den spanske playmakeren David Silva (31) i storslag, hadde Guardiolas elever lite å frykte fra Sam Allardyces soldater.

Den kortvokste balleleganten var over alt og strødde om seg med pasninger. Allerede etter 114 sekunder sendte han hjemmefansen til himmels da han beinet inn i feltet og kjempet inn 1-0.

Da kaptein Vincent Kompany (31) banket ballen i krysset tre minutter ut i andre omgang, var ballen så godt som allerede spilt over på Manchester Uniteds halvdel.

– Det var bare å lukke øynene og klinke til. Det var en fin assist fra Kevin (De Bruyne), sier City-kapteinen til TV2 etter kampen.

En time ut i kampen var det Kevin De Bruynes (25) tur, da han fikk stå helt alene i feltet og prikke inn 3-0.

Ni minutter før slutt Raheem Sterling (22) inn 4-0, før Nicolás Otamendi på overtid stupte inn 5-0.

Dermed klatret Guardiolas lag forbi Liverpool på målforskjell.

FØRTE AN: Spillführer David Silva sendte City ett steg nærmere neste sesongs Champions League. Foto: Jason Cairnduff , Reuters

Vil kjempe på fire fronter

Manchester City-kaptein Vincent Kompany sa før lørdagens kamp at laget tror på en sluttspurt som kan gi sikker topp fire-plass.

– Vi må avslutte sterkt. Da vil vi ha noe å se fram til neste sesong, for vi ønsker å konkurrere på fire fronter, sa belgieren.

De med best mulighet for å stikke kjepper hjulene for Kompanys planer er Manchester United, men da bør de vinne når de møter Arsenal borte søndag ettermiddag.

I den andre enden av tabellen er Crystal Palace seks poeng over streken med én kamp mer spilt enn Swansea.