Mahrez danset Leicester ut av bunnstriden

(Leicester - Hull 3-1) Riyad Mahrez (26) brukte 13 touch og tre skuddfinter på å skaffe seg plass. Så banket han Leicester i ledelsen.

Den viktige 2-1-scoringen kom i det 59. minutt.

Måten Mahrez sendte Leicester opp i ledelsen på, luktet det 2015/2016 av.

En av fjorårets virkelig store spillere førte ballen inn i feltet fra høyre. Så vartet han opp med en algerisk dans som inneholdt tretten ballberøringer og tre skuddfinter før Mahrez inntok posisjonen han ønsket.

Fra 16 meter - litt ute til høyre - brukte han det fjortende touchet til å banke Leicester i ledelsen fra 16 meter.

– Mahrez tryller. De går på skuddfintene hans gang på gang, og der får han uttelling for det, utbrøt Endre Olav Osnens under TV 2 sending.

– Mahrez har vært frustrert over egne prestasjoner. Vi sa at han bare skulle gå ut å være seg selv i dag, og det var god, gammel Mahrez-klasse over scoringen hans i dag, mente Leicester-manager Craig Shakespare ifølge BBC.

I siste ordinære minutt ble 2-1 til 3-1 da Tom Huddlestone headet ballen i eget nett.

Seieren gir Leicester et pusterom på fem poeng ned til nedrykksplass, to runder etter at de var kun ett poeng foran Hull på 18.-plassen.

– Det ble diskutert av en hel verden om det var rett å sparke Ranieri. Det svaret får vi vel her nå, sier Brede Hangeland etter kampslutt i TV 2s studio.

Leicester stod for underholdningen

Etter seks Premier League-kamper uten seier slo Leicester ut i full blomst mot Liverpool forrige helg, kun dager etter at de sparket gullmanageren Claudio Ranieri.

Mot Hull - som hadde både Adama Diomande og Omar Elabdellaoui på benken fra start - havnet revene tidlig under.

Polske Kamil Grosicki la knallhardt inn i feltet, og da Kasper Scheimchel fomlet ballen rett i føttene til Sam Clucas – fikk han en enkel jobb ved å sende bortelaget i ledelsen.

Kun 13 minutter senere – i det 27. minutt – svarte Leicester. Jamie Vardy satte opp den østerrikske backen Christian Fuchs inne i feltet, og 30-åringen hamret inn utligning.

Det var fortjent. Leicester fortsatte å stå for underholdningen frem til pause, og i åpningskvarteret av den andre, helt til Mahrez sørget for uttelling.

Adama Diomande kom inn i det 78. minutt for Hull, men den tidligere Stabæk-spissen utgjorde ingen forskjell i 3-1-tapet.

Hull er nå nummer 19 i ligaen.

Arnautovic-dobbel sendte Boro under streken

Litt lenger nord i landet ble to scoringer av østerrikske Marco Arnautovic avgjørende da Stoke vant 2-0 mot Middlesbrough.

Det var Arnatovics 20. og 21. mål i Premier League. Kun en østerriker kan vise til lignende tall: Brann-helten Paul Scharner.

De to målene fører til at Hull og Sunderland fikk nytt selskap på nedrykksplass. Crystal Palaces seier over West Bromwich gjør at de sier foreløpig farvel til 18.-plassen Middlesbrough overtok.

ØSTERRIKSK REKORD: Marko Arnautovic tangerte Paul Schaners rekord i Premier League. Foto: Anthony Devlin , Reuters

Øvrige kamper:

Watford - Southampton 3-4

Mål: 0-1 Troy Deeney (12`), 1-1 Dusan Tadic (28`), 1-2 Nathan Redmond (45`) 2-2 Stefano Okaka (80`), 2-3 Manolo Gabbiadini (83`), 2-4 Redmond (86`), 3-4 Abdoulaye Doucoure (90`)



West Bromwich - Crystal Palace 0-2

Mål: 0-1 Wilfried Zaha (55`), 0-2 Andros Townsend (84`)



Swansea - Burnley 3-2

Mål: 1-0 Fernando Llorente (12`), 1-1 Andre Gray (20`), 1-2 Gray (60`), 2-2 Martin Olsson (69`), 3-2 Llorente (90`)