Målmaskinen Lukaku tangerte Cristiano Ronaldo i Everton-seier

(Everton – Burnley 3-1) En turbulent uke endte på best mulig vis for Ross Barkley (23), og Romelu Lukaku (23) fortsetter å banke inn mål.

Med fem kamper igjen å spille av 2016/17-sesongen av Premier League, kan Everton-fansen fortsatt drømme om en tabellplassering blant de fire beste i ligaen. Med seieren over Burnley i dag, klatrer de forbi formsvake Arsenal på tabellen, og tar seg samtidig forbi Manchester United.

Drømmen om spill på kontinentet, og det hårete målet om spill i Champions League, lever. Og selvfølgelig var Romelu Lukaku en av grunnene til det.

Lukaku svarte Kane



Harry Kane la press på Romelu Lukaku i jakten på toppscorertittelen med sin scoring i 4–0 seieren over Bournemouth tidligere lørdag. Kane står nå med 20 scoringer, men Premier Leagues toppscorer lot seg ikke affisere. Som så mange ganger før denne sesongen scoret Lukaku, og tok sitt antall fra 23 til 24 mål.

NUMMER 24: Romelu Lukaku jubler etter å nok en gang ha befestet sin posisjon som Premier Leagues toppscorer. Foto: Andrew Yates , Reuters

Samtidig tangerte han Cristiano Ronaldos antall scoringer i Premier League. De står nå begge med 84.

Og selvfølgelig var det Lukaku som scoret, hvem ellers? Den belgiske spissen har vært i fyr og flammer denne sesongen, og før dagens kamp hadde i 2017 han scoret 13 mål på 42 skudd – som er flere enn Burnley har maktet i i samme tidsrom. De har elleve mål på 146 forsøk.

Den rutinerte venstrebacken Leighton Baines fikk den målgivende pasningen, men det var langt fra ferdigscoret for spissen. Med Michael Keane i ryggen vendte han opp, kriget seg forbi og tuppet ballen i mål. Baines var nok glad for det:

Han er nemlig den første forsvarsspilleren til å registrere 50 målgivende pasninger i Premier League.

Barkleys revansje

Seieren smakte nok bedre for Ross Barkley enn noen andre. Forrige helg ble Barkley slått i ansiktet på en nattklubb i Liverpool, og etter angrepet gikk kommentator i The Sun, Kelvin MacKenzie hardt til angrep på spilleren. Han sa at Barkley «fremstår som en gorilla i en dyrehage», og flere reagerte på de rasistiske overtonene i kommentaren.

Men Barkley svarte på kritikken med tre poeng og scoring. Han mottok ballen fra Kevin Mirallas, banket til med venstre, og før ballen havnet i nettmaskene tok den turen innom et par Burnley-spillere.



Før dette hadde Phil Jagielka sendt Everton i føringen med scoring på corner. Jagielkas scoret i tredje kamp på rad, men Evertons sisteskanse holdt på å rote det til like etter.

– Hvorfor gjør han det? Det er så klønete, det er så unødvendig, sier Trevor Morley i studio etter kampen.

– Helt hodeløst, sier kollega Brede Hangeland om Robles sin involvering.

For med en fryktelig klønete involvering lagde Joel Robles en helt unødvendig straffe da han jaktet ballen i duell med Sam Vokes. Selv om Vokes var på vei bort fra mål, taklet Robles Burnley-spissen bakfra, og lagde straffe.

Den tok Vokes selv, sendte Robles til feil side, og sørget for balanse i regnskapet. 126 sekunder skilte himmel og helvete for Everton – fra Jagielkas scoring, til Vokes' utligning.

Men det skulle etter hvert bli himmel igjen for «The Toffees». I den andre omgangen tok Everton fullstendig over kampen, og med tre nye poeng på Goodison Park, fortsetter de å kjempe i toppen. Nå ligger Ronald Koemans menn på 5. plass med 57 poeng.

Øvrige resultater i Premier League lørdag:

Tottenham – Bournemouth 4-0, Crystal Palace – Leicester 2-2, Stoke – Hull 3-1, Sunderland – West Ham 2-2, Watford – Swansea 1–0.