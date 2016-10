(Arsenal - Middlesbrough 0-0) Et kynisk og defensivt Middlesbrough sørget for å spolere Arsenal-trener Arsene Wengers (67) bursdagsfeiring.

Etter seks strake seiere i ligaen ventet de fleste at den syvende skulle komme mot Middlesbrough, plassert på nedre halvdel av tabellen. Men gjennom 90 minutter holdt gjestene fra Nord-England hjemmelaget til kun en håndfull sjanser.

0 Arsenal 0 Middlesbrough

Aitor Karanka var assistenttrener under Josè Mourinho i Real Madrid fra 2010 til 2013 og det var ikke vanskelig å se at spanjolen har lært mye av sin tidligere læremester.

Laget fra Nord-England lå dypt i banen, eliminerte bakrommet og tvang Arsenal til å slå inn fra kanten. Det hadde Middlesbrough-forsvaret få problemer med å forsvare seg mot.

– Det var en fantastisk innsats av laget mitt, spesielt etter sist kamp hvor vi tapte hjemme. Etter min mening er det meget bra om du kommer hit (Emirates Stadium) og deres beste spiller er Petr Cech, sa Karanka ifølge BBC.

VG Live: Vi fulgte kampen her

Wenger var på sin side misfornøyd med kun ett poeng.

– Vi hadde mye ballbesittelse, men det er ikke nok for å vinne kamper. Det var en frustrerende kamp, sa Wenger etter kampen.

Stolpeskudd fra Ramirez

Øvrige resultater fra Premier League Burnley – Everton 2-1 (1-0)

Mål: 1-0 Sam Vokes (39), 1-1 Yannick Bolasie (58), 2-1 Scott Arfield (90). Hull – Stoke 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Xherdan Shaqiri (26), 0-2 Shaqiri (50). Adama Diomandé spilte 22 minutter som innbytter for Hull. Leicester – Crystal Palace 3-1 (1-0)

Mål: 1-0 Ahmed Musa (42), 2-0 Shinji Okazaki (63), 3-0 Christian Fuchs (79), 3-1 Yohan Cabaye (85). Swansea – Watford 0-0

West Ham – Sunderland 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Winston Reid (90). Håvard Nordtveit var ubenyttet reserve for West Ham.

Og fremover var gjestene farlige når de først fikk muligheten. Etter 20 minutter gjorde Laurent Koscielny en stygg feil i eget forsvar og lot Adama Traore overta ballen. Han fosset mot Cech i Arsenal-målet, men avslutningen gikk rett på målvakten.

Sommerens spiss-signering Alvaro Negredo fikk muligheten på returen, men også den avslutningen ble stoppet av Cech.

– Vi hadde mye ball, men vi stresset litt for mye på siste tredjedel av banen. De hadde sjanser til å score så uavgjort er et rettferdig resultat, sa Arsenals stjernekeeper Peter Cech ifølge BBC.

Minuttet etter måtte målvakten ha hjelp av treverket. Gaston Ramirez sendte et frispark fra 20 meter rett i krysstangen og ut. Et skremmeskudd av de sjeldne økte pulsen til alle «Goonere» på tribunen.

Les også: Lloris reddet Tottenham igjen

Matchvinnere i hvert sitt mål

Alexis Sanchez fikk også muligheten på et frispark etter 23 minutter, men Victor Valdes viste god gammel Barcelona-klasse da han reddet skuddet oppe i hjørnet.

Men så kom Middlesbrough igjen til en stor sjanse. Traore sendte et hardt innlegg inn i boksen mot Negredo etter halvtimen spilt. Spissen fikk stusset ballen videre til Ramirez på bakerste stolpe, men headingen fra uruguyaneren ble stoppet av av en god Cech.

– Begge keeperne våre har spilt bra denne uka. Det viser hvor viktig det er å ha to verdensklassekeepere, fortsatte Wenger.

Arsenal fikk 2. omgangs beste mulighet fem minutter etter hvilen. Valdes feilberegnet et innlegg og da Sanchez muligheten fra spiss vinkel. Men ballen fra chileneren ble et innlegg mot Koscielny som var et par lange hårstrå unna å stange ballen i mål.

Sanchez fikk nok en mulighet etter drøye timen. Walcott sendte en perfekt vektet stikker til sin kollega, men skuddet fra 27-åringen ble for svakt.

På overtid satte Mesut Özil ballen i mål, men linjedommeren var korrekt oppe med flagget og annullerte scoringen.

PS: Uavgjortresultatet betyr at Arsenal overtar tabelltoppen i Premier League, ett poeng foran Manchester City. De lyseblå fra Manchester har én kamp mindre spilt.