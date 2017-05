Målkåt Kane med fire scoringer da Tottenham banket Leicester

(Leicester - Tottenham 1-6) Tottenham vinner ikke ligagullet. Men Harry Kane (23) blir kanskje skytterkonge i Premier League for andre året på rad.

Han scoret fire ganger mot Leicester i kveld. Og er oppe i 26 i Premier League denne sesongen. Nå er han to foran Romelu Lukaku (Everton) - med én ligarunde igjen - hvor Tottenham skal møte nedrykningsklare Hull på bortebane søndag.

Om Tottenham-spissen ikke hadde vært skadet i høst (sto over syv kamper) kan man bare forestille seg hvor mange fulltreffere det kunne blitt. Forrige sesong hamret Kane inn 25 scoringer. I tre sesonger på rad har han scoret over 20 mål.

Les også: Her gjør Kane hat-trick

Leicester har aldri slått Tottenham på King Power Stadium etter at de flyttet inn i 2002. Og marerittet fortsetter for fjorårets ligavinner. De hadde en ypperlig sjanse til å ryste London-laget da Riyad Mahrez og Jamie Vardy kombinerte ypperlig etter ni minutter. Men avslutningen var enkel for Hugo Lloris.

Men så tok Tottenham fullstendig over. Heung-Min Son misbrukte en megasjanse da han kom alene mot Kasper Schmeichel. Men det gikk ikke lenge før sørkoreaneren fikk sin revansje etter en kjeftesmelle av manager Mouricio Pochettino.

Først var han akkurat onside da han fosset i angrep. Uselvisk slo han ballen på Kane som skjøt i steget og kontant i mål. Da var det spilt 25 minutter. Men det skulle komme mer - 11 minutter senere.

Igjen med Son i hovedrollen. Men Dele Alli fortjener all verdens ros for kunststykket før Tottenhams andre scoring. Han løftet ballen over Leicester-forsvaret - Son var i bevegelse - og avsluttet knallhardt i høyre hjørne for Schmeichel.

Tottenham tapte for West Ham og ødela sjansen til klubbens første ligagull siden 1961. Ligatittelen går til Chelsea. Men Tottenham blir toer. To år på rad har de klart «top 3». Og manager Pochettino lover at han blir i London. Det bekreftet han på en pressekonferanse torsdag.

– Det er mange rykter, men jeg er bundet til klubben. Jeg er sikker på at vi kan kjempe om ligatittelen neste sesong. Men vi må forbedre oss på alle områder for å vinne, sier Mouricio Pochettino.

Lloris rotet det til 25 meter fra eget mål da Leicester reduserte til 1-2 etter pause. Ben Chilwell som debuterte for «Revene» i juleferien scoret sitt aller første Premier League-mål da Tottenham-keeperen kavet etter fotfeste.

Men det gikk bare fire minutter før det var avgjort på King Power. Kane sto på to meters hold og headet ballen i mål. Toby Alderweireld la inn - Moussa Sissoko som er linket til Barcelona - headet inn til 1-3.

Men ikke nok med dét. Son trillet ball med Leicester-forsvaret, og avsluttet på vakkert vis med en nydelig avslutning utenfor Schmeichels rekkevidde til 1-4. Med to scoringer og to målgivende var han helt i klasse med Kane.

Leicester har hatt en eventyrlig poengfangst etter at vikar-manager Craig Shakespeare tok over for Claudio Ranieri i februar. De hadde 22 poeng på 11 kamper før stortapet for Tottenham. Med Ranieri var det katastrofe etter fjorårets ligagull med 21 poeng på 25 kamper, og med fare for å rykke ned.

Sjekk denne: – Hva tenker du nå, Ranieri

Kane var på desperat jakt etter hat trick. Og jammen klarte han det. Ett minutt før slutt fikk han sjansen, og løftet ballen elegant i mål. På overtid sørget han for det fjerde i regnværet.

På vei ut av banen tok han ballen under armen, som et fortjent trofé, og jogget mot garderoben.