Lyste opp «Wenger Out» på Arsenals hjemmearena

Protestene mot Arsène Wenger (67) når stadig nye høyder. Fredag kveld ble Nord-London lyst opp med «Wenger Out».

Misnøyen mot Arsène Wenger later til å være stadig økende. Til tross for at franskmannen har ledet Arsenal til nok en FA-cupfinale, og kan sørge for den tredje FA-cuptriumfen på fire sesonger, er supporterne frustrerte.

De røde og hvite fra Nord-London ligger på etterskudd i kampen om Champions League-spill neste sesong, og har igjen tøffe kamper mot blant andre Tottenham og Manchester United i sesonginnspurten.

Nå har en anti-Wenger-gruppe postet bilder av protestaksjonen fra Twitter-profilen @NoNewContract, for å understreke at de mener at det er på tide at den mangeårige Arsenal-manageren gir seg som sjef for The Gunners.

Både The Emirates, Highbury og Marble Arch ble lyst opp med påskriften "Wenger Out".

– 20 år betyr mer enn ett år

Søndag skal Arsenal ut i en viktig seriekamp mot Tottenham. Dersom Arsenal taper og Manchester-lagene vinner sine kamper denne helgen, vil avstanden opp til fjerdeplass være hele åtte poeng, riktignok med én gang mindre spilt.

Samtidig har Wenger måttet gå ut og forsvare klubbens posisjon i London, etter at laget ser ut til å havne bak Tottenham på tabellen for første gang siden 1995.

– La oss være ærlige, jeg har besvart spørsmålet om maktskifte 18 år på rad. Ingenting endrer det. Du kan ikke si at vekten av ett år er tyngre enn vekten av 20 år, sa Wenger ifølge The Guardian.

– Når vi ender foran dem 20 år på rad, er det ikke viktig, mens nå er det plutselig viktig, la han til.

– På tide med forandring



Arsenal har ikke havnet utenfor topp fire siden 1995/96-sesongen. Nå må laget imidlertid grave dypere enn noen gang for å ikke bryte den statistikken.

Den franske 67-åringen har ikke offentliggjort om han fortsetter som Arsenal-manager. Kontrakten hans løper ut ved sesongslutt, men mange medier hevder å vite at han er blitt tilbudt en ny toårsavtale.

Tidligere har flere fotballeksperter uttalt at det kanskje kan være på tide at Arsenal finner seg en ny manager neste sesong.

– Arsène Wenger er en legende, men det er tid for forandring, skrev Jamie Carragher i en spalte i Daily Mail i februar.

Liverpool-legenden fikk støtte av en av Arsène Wengers tidligere elever.

– Kanskje er det på tide å endre noe ved sesongslutt. Vi kan ikke glemme hva han har gjort for klubben. Han har gjort en veldig, veldig god jobb, sa tidligere Arsenal-spiller William Gallas til Goal.

Fansen virker imidlertid splittet i synet, noe som toppet seg tidligere i år da det sirklet to fly over The Hawthorns under kampen mot West Brom i mars. Det ene flyet hadde påskriften "No contract, Wenger Out", før det kun minutter senere dukket opp et nytt fly, hvor det stod "In Arsene we trust, respect AW".